الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

روسيا تستدعي سفيرة فنلندا بتهمة استيلاء بلادها علي عقارات روسية

وزيرة خارجية فنلندا،
وزيرة خارجية فنلندا، فيتو

استدعت وزارة الخارجية الروسية سفيرة فنلندا لدى روسيا، ماريا ليفالا، وسلمتها مذكرة احتجاج بسبب استيلاء بلادها على عقارات روسية.

الخارجية الروسية تستدعي سفيرة فنلندا


وذكر موقع وزارة الخارجية أنه "تم استدعاء السفيرة ماريا ليفالا لتقديم احتجاج قوي لها على إجراءات دائرة المحضرين الفنلندية، التي صادرت 45 عقارًا مملوكًا لروسيا في فنلندا، بما في ذلك تلك التي تستخدمها السفارة لأغراض رسمية وتحميها الحصانة الدبلوماسية.

 اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية

وطالبت بإعادة النظر في هذا القرار غير القانوني الذي ينتهك بشكل صارخ أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، وإلا فإن عواقب مثل هذه الإجراءات ستقع على هلسنكي. وأشارت الوزارة إلى أن روسيا ستتخذ إجراءات انتقامية إذا لزم الأمر.

وأضافت الوزارة: "تم لفت انتباه السفيرة بشكل خاص إلى عدم وجود رد رسمي من وزارة الخارجية الفنلندية على مذكرات الاحتجاج التي أرسلتها إليها السفارة الروسية".

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