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خارج الحدود

الكرملين: روسيا تفعل كل ما في وسعها لخفض التصعيد في الشرق الأوسط

الكرملين، فيتو
الكرملين، فيتو

 أفاد المتحدث باسم الكرملين، اليوم الإثنين، أن روسيا تفعل كل ما في وسعها لدعم مساعي خفض التصعيد في الشرق الأوسط.

وفي سياق آخر ذكرت قنوات إخبارية روسية على تطبيق تيليجرام أن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت مصنعًا للإيثانول في منطقة فورونيج الروسية.

 

مسيرة أوكرانية تستهدف مصنعا روسيا

 وذكر حاكم المنطقة أن الهجوم أدى إلى اندلاع حريق في منشأة صناعية لم يتم تحديدها وإصابة شخص واحد.

وقال ألكسندر جوسيف، حاكم منطقة فورونيج في جنوب روسيا، عبر قناته على تطبيق تيليجرام: إن خدمات الطوارئ أرسلت إلى مكان الحريق.

وأضاف أن نحو 10 طائرات مسيرة أوكرانية تم تدميرها أو اعتراضها فوق المنطقة في وقت متأخر، حيث سقط الحطام على مؤسسة صناعية مما أدى إلى اندلاع حريق.

 

وذكرت قناة "بازا" الإخبارية على تطبيق تيليجرام المقربة من أجهزة الأمن الروسية والعديد من القنوات الإخبارية الروسية الأخرى على التطبيق أن دوي انفجارين سمع بالقرب من مصنع (إيثانول سبيريت) في قرية كراسنوي.

 

البنية الأساسية الرئيسية لجهود الحرب الروسية

 وكثيرًا ما قالت كييف إن هجماتها بطائرات مسيرة داخل روسيا تستهدف البنية الأساسية الرئيسية لجهود الحرب الروسية، وتأتي ردًّا على الضربات المستمرة التي تشنها موسكو على الأراضي الأوكرانية.

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