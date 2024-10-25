السبت 26 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية: نعول على دعم فنلندا للأولويات المصرية داخل الاتحاد الأوروبي

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى ووزيرة خارجية فنلندا، فيتو

تلقى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اليوم اتصالًا هاتفيًا من إلينا فالتونين وزيرة خارجية فنلندا، حيث تم مناقشة مُجمل العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الوزير عبد العاطى عن التطلع للتنسيق الوثيق مع وزيرة خارجية فنلندا لتعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدًا  أهمية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية واستفادة الجانب الفنلندي من الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر في القطاعات المختلفة، فضلًا عن دعم التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين.

كما أكد  الرغبة فى التعاون مع فنلندا في مجال التحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي.

وتطرق وزير الخارجية إلى اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث اكد  على أن مصر تعول على دعم فنلندا للأولويات المصرية داخل الاتحاد الأوروبي لاسيما فيما يتعلق بموضوعات الدعم الاقتصادي والأمن المائي وملف الهجرة.


وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، أدان  وزير الخارجية التصعيد الاسرائيلى فى قطاع غزة ولبنان، وارتكابها لانتهاكات صارخة للقانون الدولى والقانون الانسانى الدولى وتجاوزاتها ضد وكالة الأنروا وقوات اليونيفيل، مؤكدا على أهمية تكاتف الجهود الدولية لخفض التصعيد واحتواء الموقف والتوصل لوقف فورى لإطلاق النار فى غزة ولبنان، والسماح بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية بدون شروط.

تفاصيل اجتماع عبد العاطي مع إدارة السودان بوزارة الخارجية

عبد العاطي: وزير خارجية إيران يزور مصر غدًا الحميس

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فنلندا الأمن المائى مصر و فنلندا

مواد متعلقة

تفاصيل لقاء وزير الخارجية ونظيره البرازيلي على هامش قمة البريكس فى روسيا

وزير الخارجية لنظيره الروسي: أحداث غزة ولبنان تنذر بانجراف المنطقة إلى حرب إقليمية

وزير الخارجية يؤكد استعداد مصر لاستضافة المنتدى الحضري العالمي

الأكثر قراءة

لاعب الزمالك يفتح النار على مجلس الإدارة: لا ترتقوا لتكونوا مسؤولين

الجيش الإسرائيلي: إذا ارتكبت إيران خطأ جديدا من التصعيد فسوف نكون ملزمين بالرد

الجيش الإسرائيلي يعلن عودة طائراته إلى قواعدها بعد تنفيذ الهجوم على إيران

لقطات تظهر الأوضاع في طهران بعد الضربات الإسرائيلية (فيديو)

في 20 نقطة، تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على إيران

أسعار الأعلاف والحبوب، تراجع علف الصويا في الأسواق

أيام التوبة، الجيش الإسرائيلي يعلن الأهداف التي تم قصفها في إيران

إيران VS إسرائيل، ما هي القدرات العسكرية للجيشين؟

منوعات

المزيد

تعتذر عن إبادة وترتكب أخرى؟ فلسطيني يحرج بايدن أثناء حديثه عن الهنود الحمر (فيديو)

هجوم بسكين في ثاني أكبر مدينة روسية (فيديو)

فضيحة جنسية تهز مدرسة أمريكية بارزة في نيويورك

بريطانية تعلق بين قرون غزالين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالسوق المحلي اليوم الجمعة

أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 25- 10- 2024 في الأسواق

كام وصل سعر الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة 25/10/2024؟

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 25- 10- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للتعاقد مع المعلمين العاملين بالحصة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 26-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 26-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 26-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
عاجل
الدفاع الجوي الإيراني: تصدينا لمحاولة إسرائيل استهداف عدة مواقع حول طهران وفي أنحاء البلاد