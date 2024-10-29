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خارج الحدود

العالم على وشك الفناء، روسيا تجري تدريبات على توجيه ضربة نووية واسعة النطاق

الجيش الروسي، فيتو
الجيش الروسي، فيتو

أطلع وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه خلال تدريب قوات الردع النووي الاستراتيجية، تدربت القوات الهجومية الاستراتيجية على ضربة نووية واسعة النطاق ردا على ضربة نووية معادية.

الدفاع الروسية تتدرب على توجيه ضربة نووية واسعة

وقال وزير الدفاع الروسي: "وفقًا لخطة تدريب القوات المسلحة الروسية، يجري تحت تدريبات حول القيادة والسيطرة في القوات المسلحة، حيث يتم خلالها تنفيذ مهام توجيه ضربة نووية واسعة النطاق من قبل القوات الهجومية الاستراتيجية ردًا على ضربة نووية معادية".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن المهام المنصوص عليها في تدريبات قوات الردع الاستراتيجية الروسية قد اكتملت بالكامل، مشيرة الى ان جميع الصواريخ التي تم إطلاقها حققت أهدافها بالكامل.

اكتمال تدريبات قوات الردع الاستراتيجية الروسية 

وقالت الوزارة في بيان:" المهام المحددة أثناء تدريبات قوات الردع الاستراتيجية قد اكتملت بالكامل، ووصلت جميع الصواريخ إلى أهدافها".

خلال التدريبات تم إطلاق صاروخ "يارس" الباليستي العابر للقارات من قاعدة بليسيتسك الفضائية في موقع اختبار كورا في كامتشاتكا، وصواريخ "سينيفا" و"بولافا" الباليستية من بحري بارنتس وأوخوتسك.

وأشارت، إلى ان الطائرات بعيدة المدى "تو-95إم إس" الاستراتيجية شاركت في التدريبات وأطلقت صواريخ كروز المجنحة.

تم أيضا التحقق من مستوى جاهزية هيئات القيادة والسيطرة العسكرية، ومهارات عمل الأفراد الإداريين والعملياتيين في تنظيم القيادة والسيطرة.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،الثلاثاء، خلال الإشراف على جلسة تدريبية لقوات الردع النووي الاستراتيجي، أن روسيا لن تنجر إلى سباق تسلح.

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