الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

الرئيس الصومالي يدعو البرلمان إلى جلسة استثنائية

الرئيس الصومالى،
الرئيس الصومالى، فيتو

دعا رئيس الجمهورية الصومالي حسن شيخ محمود، البرلمان الفيدرالي بغرفيته (مجلس الشعب، مجلس الشيوخ) للانعقاد في جلسة استثنائية.

استكمال تحرير المناطق المتبقية من قبضة الإرهابيين

جاء ذلك في خطاب ألقاه الرئيس الصومالي بحضور رئيسي مجلسي الشعب والشيوخ ونواب البرلمان الفيدرالي ورؤساء الولايات الإقليمية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية اليوم الأربعاء.

وأشاد حسن شيخ محمود بمشاركة رؤساء الولايات الإقليمية في أعمال المنتدى التشاوري الوطني الذي يسلط الضوء على تنمية البلاد لاسيما إستكمال تحرير المناطق المتبقية من قبضة الإرهابيين، وتعزيز الأمن وتدريب وتأهيل القوات المسلحة.

إستكمال تحرير المناطق المتبقية من قبضة الإرهابيين

ولفت إلى الدور الكبير الذي يلعبه نواب البرلمان الفيدرالي في صياغة الدستور، والدفاع عن وحدة وسيادة البلاد.

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