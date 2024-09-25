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سياسة

بيان مشترك لحزب العدل و"عهدي" الصومالي بشأن تطورات الأوضاع بمنطقة القرن الأفريقي

البيان المشترك، فيتو
البيان المشترك، فيتو

أصدر حزب العدل المصرى وحزب عهدى الصومالى بيانا مشتركا بشأن التطورات الأخيرة في منطقة القرن الأفريقي.

وقال البيان: "في ضوء التطورات الأخيرة في منطقة القرن الأفريقي نؤكد التزامنا المشترك بالاستقرار الإقليمي، واحترام السيادة، والسعي لتحقيق السلام".

 

تاريخ العلاقات المصرية الصومالية 

 

وأضاف البيان: “الاجتماع الأخير بين رئيسي مصر والصومال أكد على عمق علاقاتنا، وسلط الضوء على أهمية التعاون المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه بلدينا”.

 

وتابع البيان: “الصومال بلد غني بالتاريخ والصمود يستمر في التنقل بين مجموعة معقدة من التحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية، عدم الاستقرار السياسي المستمر والصعوبات الاقتصادية والأزمات الإنسانية التي لا تزال في صدارة اهتماماتنا، التاريخ الحديث للصومال، الذي شهد تحديات داخلية معقدة بجانب الجهود الدولية لحفظ السلام، شكل الظروف الحالية، ويجب على العالم أن يدرك الحاجة الملحة للاستقرار”.

 

وأردف بيان حزبي العدل وعهدي: “نؤكد  دعمنا الثابت لسيادة الصومال، من الضروري أن يتم احترام وحدة أراضي الصومال من قبل الجميع، مذكرة التفاهم الأخيرة بين إثيوبيا وأرض الصومال تثير لدينا قلقًا جديًا،  هذا الاتفاق يتجاهل حقوق الصومال في أراضيه وقد يساهم في زعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر،وحث جميع الأطراف المعنية على التعامل مع هذه القضايا بحساسية واحترام الحدود المعترف بها للصومال”.

 

جهود تعزيز الحوار والحلول السلمية في منطقة القرن الأفريقى 

 

ودعا البيان  جميع الأطراف الإقليمية والدولية إلى اتخاذ خطوات فورية لتعزيز الحوار والحلول السلمية في منطقة القرن الأفريقي، قائلا “من الضروري أن نعمل معًا لدعم سيادة واستقرار الصومال، وضمان مستقبل آمن ومزدهر لجميع دول المنطقة”.

 

واختتم البيان: “أخيرًا، نؤكد على القيم المشتركة التي تجمع بين حزب العدل وحزب عهدي: الالتزام بالديمقراطية، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، هذه المبادئ هي أساس دولنا وتعمل كمنارة في سياساتنا الخارجية.من خلال السعي وراء هذه القيم، نؤمن بأن الصومال، مصر، وجميع دول المنطقة يمكنها تحقيق مستقبل أكثر أمانًا وازدهارًا”.

 

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