الصومال تطالب مسئولا في سفارة إثيوبيا بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة

اتخذت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الصومالية إجراءات حازمة لحماية المصالح الوطنية والحفاظ على المعايير الدبلوماسية الدولية، مؤكدة التزام الصومال بحماية سيادته والالتزام بالقانون الدولي.

تصرفات خرقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية

وأعلنت الوزارة أن علي محمد عدن الذي يشغل حاليًا منصب المستشار الثاني في سفارة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية في الصومال، قام بأنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي.

وبحسب الوزارة تشكل هذه التصرفات خرقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961)، وخاصة المادتين 41 و42، اللتين تلزمان الدبلوماسيين باحترام قوانين الدولة المضيفة والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية.

شخصًا غير مرغوب فيه

وبناء على ذلك، أُعلن علي محمد عدنان شخصًا غير مرغوب فيه، ومطلوب منه مغادرة الصومال في غضون 72 ساعة من تلقيه هذا الإشعار.

ويؤكد هذا الإجراء على التزام الصومال بالحفاظ على البروتوكولات الدبلوماسية الدولية ودعم سيادتها الوطنية.