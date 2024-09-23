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خارج الحدود

متحدث الخارجية يعلن وصول شحنة من المساعدات المصرية للجيش الصومالي

متحدث وزارة الخارجية،
متحدث وزارة الخارجية، فيتو

صرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأنه وفي إطار دعم مصر لمساعي الصومال الشقيقة لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وصون سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، فقد وصلت إلي العاصمة الصومالية "مقديشيو" شحنة من المساعدات العسكرية المصرية للجيش الصومالي بهدف دعم وبناء قدراته. 

وتأتي تلك المساعدات في إطار تنفيذ التزامات مصر بموجب بروتوكول التعاون العسكري الموقع مؤخرا مع الصومال، وتأكيدا على مواصلة الدور المصري المحوري في دعم الجهود الصومالية نحو امتلاك القدرات والإمكانات الوطنية لتحقيق تطلعات الشعب الصومالي الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية.

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الصومال مصر والصومال مساعدات عسكرية

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