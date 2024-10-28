الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مياه الفيوم تستقبل طلاب كلية التمريض ضمن برنامج نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك

طلاب تمريض الفيوم
طلاب تمريض الفيوم يزورون محطة مياه الشرب، فيتو

استقبلت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي،  طلاب كلية التمريض جامعة الفيوم، بمحطة تنقية مياه الشرب بقحافة، لتعريفهم بمراحل تنقية المياه ابتداءً من مأخذ المحطة المطل على ترعة بحر يوسف، حتى ضخها بشبكات التوزيع، مرورًا بعنابر الطلمبات، وأحواض إضافة الكيماويات، وأحواض الترسيب والمروقات والمرشحات، ضمن برنامج نشر ورفع الوعي المائي لطلاب المدارس والجامعات بمختلف فئاتهم العمرية.

الهدف من زيارات الطلاب الي محطات شركة مياه الشرب

وتهدف زيارات طلاب المدارس والجامعات لمحطات شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى رفع الوعي المائي لدى الطلاب بجميع مراحل التعليم والفئات العمرية المختلفة، ونشر ثقافة ترشيد استهلاك مياه الشرب، والتعريف بحجم المجهودات التى تبذلها الدولة لتوفير كوب ماء نظيف لكل مواطن، وخلق جيل جديد قادر على مواجهة التحديات المائية المستقبلية، وزرع السلوكيات المائية الصحيحة وإكسابهم المهارات والأساليب السليمة في التعامل مع القضايا المتعلقة بالمياه.

تعاون جامعة الفيوم وشركة مياه الشرب

يذكر أن جامعة الفيوم، وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، قد وقعتا اتفاقية تعاون وتبادل خبرات منذ سنوات، من منطلق اصطفاف وتكاتف كافة أطياف المجتمع ومؤسساته للحفاظ على كل قطرة ماء من الإهدار والحفاظ على مشروعات البنية التحتية لضمان استمرارية وتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية مجانية لأهالي قرية جبلة بسنورس

حالة الطقس غدا الثلاثاء 29- 10- 2024 في محافظة الفيوم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفيوم احواض الترسيب التحديات المائية المدارس والجامعات ترشيد استهلاك مياه الشرب خدمات مياة الشرب شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي طلاب المدارس والجامعات كلية التمريض محطة تنقية مياه الشرب

مواد متعلقة

جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية مجانية لأهالي قرية جبلة بسنورس

حالة الطقس غدا الثلاثاء 29- 10- 2024 في محافظة الفيوم

زراعة الفيوم تطلق مبادرة لتسوية الأراضي الزراعية بالليزر وترشيد استهلاك المياه

نشاط مكثف لأوقاف الفيوم ضمن مبادرة بداية

الأكثر قراءة

امرأة تثير الذعر في المنيب بأكلها قططا وكلابا أمام الأهالي وتحرك عاجل من الأمن والحي

احذر البوتاجاز وطريقة ترتيب الطعام، 4 نصائح للتوفير في استهلاك الكهرباء أثناء استخدام الديب فريزر

مسلسل تيتا زوزو الحلقة 28، أتباع الحاج إسماعيل يعتدون على أحمد ووظيفة سيف في خطر

هاني عادل: تعرفت على زوجتي بمسلسل السهام المارقة وهي ممثلة موهوبة

بداية الغيث قطرة، انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

اليوم، الأهلي يسعى لكتابة تاريخ جديد أمام العين الإماراتي ببطولة الانتر كونتيننتال

من حقها تعاتب، شوبير يرد على زوجة علي معلول بعد انتقادها محمد رمضان (فيديو)

هل تضيع فرصة تناول تطعيم الإنفلونزا مع انتهاء شهر أكتوبر؟ المصل واللقاح تجيب

منوعات

المزيد

واشنطن بوست تخسر أكثر من 200 ألف اشتراك بسبب الانتخابات الأمريكية

مشهد مرعب، شخص يركض على سطح قطار في أمريكا (فيديو)

اكتشاف أنفاق تنتمي للحضارة الزابوتيكية القديمة في المكسيك

شركة تعتزم إرسال روبوتات تعمل بأدمغة الحشرات للمريخ

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

هتشتري الأرز بكام النهارده الإثنين في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

الفائزون بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 29-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 29-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 29-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads