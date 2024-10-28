مياه الفيوم تستقبل طلاب كلية التمريض ضمن برنامج نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك

استقبلت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، طلاب كلية التمريض جامعة الفيوم، بمحطة تنقية مياه الشرب بقحافة، لتعريفهم بمراحل تنقية المياه ابتداءً من مأخذ المحطة المطل على ترعة بحر يوسف، حتى ضخها بشبكات التوزيع، مرورًا بعنابر الطلمبات، وأحواض إضافة الكيماويات، وأحواض الترسيب والمروقات والمرشحات، ضمن برنامج نشر ورفع الوعي المائي لطلاب المدارس والجامعات بمختلف فئاتهم العمرية.

الهدف من زيارات الطلاب الي محطات شركة مياه الشرب

وتهدف زيارات طلاب المدارس والجامعات لمحطات شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى رفع الوعي المائي لدى الطلاب بجميع مراحل التعليم والفئات العمرية المختلفة، ونشر ثقافة ترشيد استهلاك مياه الشرب، والتعريف بحجم المجهودات التى تبذلها الدولة لتوفير كوب ماء نظيف لكل مواطن، وخلق جيل جديد قادر على مواجهة التحديات المائية المستقبلية، وزرع السلوكيات المائية الصحيحة وإكسابهم المهارات والأساليب السليمة في التعامل مع القضايا المتعلقة بالمياه.

تعاون جامعة الفيوم وشركة مياه الشرب

يذكر أن جامعة الفيوم، وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، قد وقعتا اتفاقية تعاون وتبادل خبرات منذ سنوات، من منطلق اصطفاف وتكاتف كافة أطياف المجتمع ومؤسساته للحفاظ على كل قطرة ماء من الإهدار والحفاظ على مشروعات البنية التحتية لضمان استمرارية وتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

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