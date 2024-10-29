جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية مجانية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم، قافلة طبية متخصصة في أمراض العيون، بالتعاون مع إحدى المستشفيات المتخصصة في طب العيون والرمد، كخدمة طبية مجانية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعة، اليوم الثلاثاء بالمكتبة المركزية.

الهدف من القافلة

وقال الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة الطبية بالمكتبة المركزية فى تخصص الرمد، وقعت الكشف على ١٨٥ حالة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والعمال، ضمن مشاركة جامعة الفيوم في المبادرة القومية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وانطلاقا من دور الجامعة ورسالة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في خدمة المجتمع المحلي وتقديم الخدمات الطبية المتنوعة والتوعية اللازمة تجاه القضايا المجتمعية.

خدمات القافلة

وأضاف نائب رئيس جامعة الفيوم، أنه شارك في القافلة نخبة متميزة من الأطباء من مستشفى متخصص في أمراض الرمد والعيون، وتم تقديم الخدمات الطبية، " كشف رمد شامل فحص قاع عين وإجراء مقاس نظارة طبية"، وتقديم خصم 50% على النظارات.

برنامج القوافل الطبية

وأكد أن جامعة الفيوم مستمرة في تنظيم القوافل الطبية والتمريضية والتوعوية والبيطرية خلال مدة المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بعدد من القرى بمراكز محافظة الفيوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.