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تموين الشرقية: ضبط 35 طن مواد غذائية مجهولة المصدر

تموين الشرقية , فيتو
تموين الشرقية , فيتو

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بمحافظة الشرقية أنه بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات بعموم المحافظة.

تموين الشرقية: ضبط 118 طن مواد بناء مجهولة المصدر بكفر صقر

اتخاذ الإجراءات القانونية لغير الملتزمين 

وتأتي الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين

حملة مكبرة برئاسة محمدسعد مدير الرقابة 

و قامت الرقابة التموينية بالمديرية بتشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية برفقته محمد قورة وحاتم راضي المفتشون بالمديرية ومعهم  حملة قطاع وسط الشرقية وبالتنسيق مع محمد سليمان مدير الإدارة بفاقوس للمرور على الأنشطة والأسواق بدائرة مركز فاقوس حيث أسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين والتي أسفرت عن تحرير عدة محاضر، وتم  تحرير 61 محضر إثبات حالة وجنح ضد بعض المخابز بدائرة مركز ومدينة فاقوس لتصرفها في جزء من الحصة اليومية للمخبز وكذا قيام أصحابها بالتشغيل قبل مواعيد العمل الرسمية وإنتاجها خبز غير مطابق للمواصفات بالاضافة الى تحرير محضر جنحة ضد صاحب شركة لتعبئة المواد الغذائية لحيازته كمية من السكر السائب قدرها 200 شيكارة زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالي كمية قدرها 10 طن سكر سايب غير مصحوب بالمستندات الدالة على مصدره 

تموين الشرقية: ضبط 38 طن مواد غذائية وأعلاف مجهولة المصدر

تحرير محاضر بالسكر ومخللات 

كما تم تحرير محضر جنحة ضد صاحب شركة لتعبئة المواد الغذائية ببندر فاقوس لحيازته كمية من السكر الحر السائب قدرها 100 شيكارة سكر زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالى كمية قدرها 5 طن سكر غير مصحوب بالمستندات الدالة على مصدره وآخر أيضًا جنحة ضد صاحب مخزن مخللات بإحدى قرى مركز فاقوس لحيازته كمية من المخللات زيتون وليمون وخلافه قدرها عشرين طن مخللات مجهول المصدر.

 

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المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين محافظة الشرقية مباحث التموين حماية المستهلك مديرية الصحه الطب البيطري رؤساء المراكز والمدن عموم المحافظة

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