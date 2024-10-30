"شباب الأعمال": ملتزمون بمساندة الدولة والقطاع الخاص في رسم مستقبل أفضل للاقتصاد المصري

أكد المهندس بسام الشنواني، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أننا ملتزمون بمساندة الدولة والقطاع الخاص نحو تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة من خلال العمل على 3 محاور.

وأشار أن تلك المحاور تتضمن تحسين بيئة ومناخ الأعمال والاهتمام بتطوير الخدمات والمزايا للأعضاء والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أن الدولة لديها رؤية استراتيجية تسعى من خلالها لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات

الحكومة تتبنى سياسات نقدية ومالية وضريبية بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار

ولفت إلى أن الحكومة تتبنى سياسات نقدية ومالية وضريبية بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار، وتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين المحليين والأجانب في مصر .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة المهندس بسام الشنواني، لاستعراض المبادرات الاقتصادية والاجتماعية والخدمات التي تقدمها الجمعية لأعضائها وذلك احتفالا باليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيسها وشارك بالمؤتمر الصحفي عددًا من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء ونواب اللجان النوعية.

وأوضح رئيس الجمعية، أن المبادرات ركزت على جميع القطاعات الاقتصادية والاستثمارية وتأسيس الأعمال وعددا من المشاريع المجتمعية والتي أحدثت تأثير إيجابي في الاقتصاد الوطني والمجتمع

وأضاف الشنواني، أن مجلس الإدارة يستهدف تمكين ودعم مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية إذا يمثلون سيدات الأعمال 30% من المجلس، يعملون في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والخدمية.

وقال الشنواني، إن مجلس الإدارة ملتزم تمام برسالة الجمعية "معا لمستقبل أفضل"، من خلال البناء علي الانجازات التي حققتها مجالس الإدارات السابقة، إيمانا بأن المستقبل للشباب المصري وقدرتنا على رسم مستقبل واعد للاقتصاد المصري من أجل المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة