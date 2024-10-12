شباب الأعمال تطالب برفع نسبة المستفيدين من الإعفاء الضريبي

كشف المهندس عمرو إمام، رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، عن إطلاق الجمعية ورقة سياسات تتعلق بكل ما يخص القطاعات الصناعية المختلفة.

وأوضح خلال المؤتمر الذي تنظمه الجمعية اليوم، أن اللجنة رفعت توصياتها ومقترحاتها لتعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة 152 لسنة 2020.

الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل حوالي 90% من حجم الشركات المصرية

وأوضح أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل حوالي 90% من حجم الشركات المصرية، ومواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع يعمل علي المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ودفع عجلة الإنتاج.و تحقيق مستهدف أن الدولة تحقيق معدلات النمو المستهدفة.

قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة 152 لسنة 2020 يساهم في نمو الصناعة

وقال إن هذا القانون يعد من أهم القوانين التي تساهم في نمو الصناعة أولا وفي دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ودخولهم في القطاع الرسمي بدون أعباء ولا خوف، ولكن من الضروري العمل على تعديله خاصة وأن القانون تم تفعيله في 2019-2020 عندما كان سعر الدولار 15 جنيها.

وقال لا يمكن أن تظل مميزات هذا القانون ثابتة عند أرقام تم تحديدها في هذه السنوات. فنسبة التضخم ونسبة زيادة الدولار للجنيه في خلال الخمس سنوات الماضية تجعل هذا القانون لا ميزة له.

وأشار إمام إلى أن اقتراحات اللجنة لهذا القانون لكي يواكب دائما نسب التضخم ويكون فعلا آلية لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أنه يأتي على رأس تلك المقترحات تعديل شرائح تصنيف الشركات، بحيث أن يتم رفع شريحة إيرادات الشركات الصغيرة من 50 مليون سابقا إلى 150 مليون جنيه، وأن ترفع شريحة الشركات المتوسطة من 150 مليون إلى 350 مليون جنيه.

أهمية تعديل الحافز الضريبي برفع نسبة المستفيدين من الإعفاء الضريبي من 500 ألف جنيه إيراد إلى 2.5 مليون ايراد

وأوضح أهمية تعديل الحافز الضريبي بأن يتم رفع نسبة المستفيدين من الإعفاء الضريبي من 500 ألف جنيه إيراد إلى 2.5 مليون إيراد، ومن 500 ألف إلى مليون جنيه إلى 2.5 – 5 ملايين جنيه، ومن مليون- 3 ملايين لتصبح من 5- 15 مليونا، وأن يتم رفع حد المستفيدين من 1% ضريبة من 3 – 10 ملايين لتصبح من 15- 50 مليون، وأن يتم تطبيق 1.25% ضريبة على شريحة 50- 100 مليون جنيه إيراد، و1.5% على 100- 150 مليون جنيه إيرادات.

وأكد إمام على ضرورة السماح للشركات الصغيرة والمتوسطة لعمل مقصات دفع للمصالح الحكومية من رصيد ضريبة القيمة المضافة "فواتير الكهرباء والمياه والغاز والتأمينات وضرائب كسب العمل، والضرائب العامة، او الضريبة المستقطعة".

وأشار إلى أهمية تيسير أدوات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة من قبل صندوق المشروعات، وتقسيط ثمن الأراضي الصناعية المخصصة للشركات الصغيرة أو الشركات الناشئة على 10 سنوات لتخفيض الأعباء المادية وتشجيع الشركات في التوسع الإنتاجي.

ولفت إمام إلى أن ذلك بالإضافة إلى أهمية توحيد الجهات الرقابية لتكون تحت مظلة التنمية الصناعية وفقا لقانون 15، والذى ينص على ولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتخفيض الرسوم من جميع الجهات وخاصة الحماية المدنية والتابعة لوزارة الداخلية مما يؤدي إلى المساهمة في خفض تكاليف الإنتاج وتعزز منافسة المنتج المصري مع مثيله الأجنبي.

وذكر أن ذلك يساهم في دخول عدد كبير من القطاع الغير رسمي إلى القطاع الرسمي مما سيزيد حصيلة الدولة من ضرائب القيمة المضافة، والتوسع في خطوط الإنتاج وزيادة إنتاج المصانع، وتشغيل عدد أكبر من العاملين في القطاع الخاص، ودخول عدد أكبر من العاملين في التأمينات، وزيادة الحصيلة الدولارية من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.

كما أضاف إمام أنها تساهم في تخفيف أعباء الفحص الضريبي على موظفين الدولة لفحص الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وشدد على أنه بجانب كل هذه المميزات للمستثمرين من قبل الحكومة يجب أن يكون هناك ضوابط والتزامات تجاه المستثمرين، فيجب زيادة عدد العاملين في التأمينات من 10-15% سنويا، مع زيادة نسبة المبيعات سنويا، وجب التأكد أن نسبة زيادة المبيعات ناتجه عن زيادة الإنتاج وليست ناتجه عن زيادة التكلفة وأسعار البيع، كما يجب إثبات أن الشركات قامت بالتصدير بنفسها أو توريد منتجاتها لشركات مصدرة.

وقال أن لجنة الصناعة والطاقة بالجمعية والتي تضم 80 عضوا يمثلون كافة القطاعات الصناعية، تعمل على توصيل وجهة نظر وفكر المستثمر وشباب الأعمال للجهات المختصة.