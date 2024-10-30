الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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انهيار فندق من 10 طوابق في الأرجنتين

انهيار فندق في الأرجنتين،
انهيار فندق في الأرجنتين، فيتو

 ذكرت وسائل إعلام أرجنتينية، اليوم الأربعاء، أن شخصا لقى مصرعه وفقد آخرون بانهيار فندق من 10 طوابق في منتجع فيلا خيسيل الساحلي.

 

انهيار فندق من ١٠ طوابق بالأرجنتين

 ومن جانبها أفادت وكالة فرانس برس بأن  عمال الإنقاذ يواصلون جهودهم للوصول إلى أشخاص محاصرين تحت أنقاض.

وقضى شخص على الأقل حتفه عندما انهار فندق دوبروفنيك الذي كان يخضع لتجديدات غير مصرح بها، في منتصف الليل.

وقال مسؤولون في جهاز الإنقاذ إن ما يصل إلى تسعة أشخاص آخرين ما زالوا في عداد المفقودين. وقال مسؤولون محليون إن بعض المفقودين كانوا يعملون في الموقع.

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عمال الانقاذ الأرجنتين انهيار فندق

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