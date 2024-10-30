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رياضة

10 معلومات عن محمود الخطيب في عيد ميلاده الـ70

محمود الخطيب،فيتو
محمود الخطيب،فيتو

يحتفل محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، بعيد ميلاده الـ 70.

ولد محمود إبراهيم الخطيب في 30 أكتوبر 1954 فى إحدى قرى محافظة الدقهلية ثم انتقل مع أسرته إلى القاهرة، وانضم لنادي النصر، لتبدأ موهبته منذ الصغر وينتقل بعدها للأهلي وهو في سن الـ 16 سنة.

ألقاب الخطيب مع الاهلي 

وتوج محمود الخطيب مع الأهلي بلقب الدوري المصري 10 مرات، وكأس مصر 5 مرات ودوري أبطال إفريقيا مرتين، كما نجح في قيادة الأهلي للتتويج بطولتين لكأس الكؤوس الإفريقية.

ويعتبر الخطيب واحدًا من نجوم نادي المائة في الدوري المصري بتسجيل أكثر من 100 هدف حيث يمتلك بيبو 108 أهداف في مسابقة الدوري وحصد الخطيب جائزة هداف الدوري المصري مرتين.

ألقابه مع منتخب مصر 

ومع المنتخب خاض الخطيب 170 مباراة وسجل 83 هدفًا وتوج بلقب أمم أفريقيا 1986 وشارك مع المنتخب الأولمبي فى أولمبياد موسكو 1980 ولوس أنجلوس 1984. حقق “بيبو” جائزة أفضل لاعب إفريقي عام 1983 التي كانت مقدمة من مجلة الفرانس فوتبول.

وتولي الخطيب العديد من المناصب الإدارية في الأهلي بعد الاعتزال، بدأها بعضو مجلس إدارة بالتعيين ثم أمينًا للصندوق ثم نائبًا لرئيس النادي ثم تولى رئاسة النادي الأهلي في آخر دورتين.

وواصل “بيبو” كتابة التاريخ وحصد البطولات خلال رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا 4 مرات إلى جانب الوصول لمونديال الأندية في 5 أعوام على التوالي.

كما  حصد الميدالية البرونزية 4 مرات، والسوبر الإفريقي بجانب الألقاب المحلية مثل الدوري وكأس مصر والسوبر المصري وأخيرًا كأس القارات الثلاث في بطولة إنتركونتيننتال.

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