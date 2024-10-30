الأربعاء 30 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تحرير 119 محضرا تموينيا خلال حملة مكبرة على أسواق ديروط بأسيوط

حملة تموينية على
حملة تموينية على المخابز بأسيوط، فيتو

 قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط إنه تم تحرير 119 محضرا تموينيا خلال حملة مكبرة بالأسواق والمحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة بقرى مركز ديروط بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية والأجهزة الرقابية، مؤكدًا على تكثيف الحملات التموينية والمراقبة لمحاربة الاحتكار والتصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع أو بيع سلع منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة ظاهرة جشع التجار. 

 

 ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفي إطار المتابعة المستمرة من الدكتور منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ أي جهود أو مبادرات لتوفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتوفير السلع الغذائية الأساسية.

 

حملة تموينية مكبرة على المخابز والأسواق والمحلات العامة والمستودعات

 وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط بقيادة مصطفى علي رئيس المركز قامت بحملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية التموين بقيادة خالد محمد أحمد وكيل وزار التموين وبالاشتراك مع إدارة تموين ديروط بقيادة كامل عبد الباسط مدير إدارة تموين ديروط المخابز والأسواق والمحلات العامة والمستودعات. 

تحرير 119 محضرا تموينيا في حملة تموينية بديروط 

 وأسفرت تلك الحملة عن تحرير 119 محضرا تموينيا منها 7 محاضر في مجال الأسواق تتضمن 3 محاضر بيع سجاير بأزيد من السعر المحدد و4 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار كما تم تحرير 112 محضرا في مجال المخابز تتضمن 13 محضر نقص وزن و11 محضر إنتاج خبر بلدي غير مطابق للمواصفات و32 محضر عدم نظافه أدوات العجن 28 محضر عدم تسليم بون و23 محضر عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش ومحضر عدم الاحتفاظ بميزان حساس ومحضر توقف جزئي عن العمل و5 محاضر عدم وجود لوحة إعلانية.

ضبط 2.5 طن سكر ناقص الوزن وغلق مخبز خلال حملة تموينية بأسيوط

تحرير 21 محضرا خلال حملة تموينية على قطاع المخابز بأسيوط

وكان محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) ورقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس آب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أسيوط الاسواق والمحال التجارية الأسواق الدكتور مصطفى مدبولي اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط تكثيف الحملات التموينية توفير السلع الغذائية مجلس الوزراء محافظ أسيوط منظومة الشكاوي وزير التنمية المحلية

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف الطريق الدائري بحي غرب (صور)

محافظ أسيوط يشهد التشغيل التجريبي للوحة توزيع كهرباء العتامنة (صور)

جامعة أسيوط الأهلية تنظم بطولة الشطرنج على مستوى الكليات (صور)

قومي المرأة بأسيوط ينظم تدريبات ريادة الأعمال لتمكين 625 سيدة اقتصاديًا

تحرير 21 محضرا خلال حملة تموينية على قطاع المخابز بأسيوط

يوفر 850 فرصة عمل، محافظ أسيوط يتفقد مصنع المستلزمات الطبية وخطوط إنتاج السرنجات (فيديو)

محافظ أسيوط: إنشاء جناح توسعة بمدرسة نجع سبع الثانوية لتقليل الكثافات في الفصول

محافظ أسيوط يشهد فعالية حملة "أتوبيس بلا كفالة" للأطفال (صور)

الأكثر قراءة

8 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء اليوم، تعرف عليها

رئيس الفيفا يوجه رسالة للأهلي بعد الفوز على العين الإماراتي

هل يعاقب الأهلي رضا سليم بعد واقعة مباراة العين الإماراتي؟

كنز مصري في بحيرة البردويل، خبير يكشف سر السفن المتجهة منها لأوروبا يوميًّا

توفي قبل وصوله المستشفى، جراح يكشف سر رحيل مصطفى فهمي بعد عمليته الدقيقة

بزيادة 10 جنيهات، تعرف على أسعار اللحوم البتلو اليوم بالأسواق

سعر الدولار اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 ببداية التعاملات

تشييع جنازة الفنان الراحل مصطفى فهمي

منوعات

المزيد

بطريقة ذكية، فتاة أمريكية تنقذ نفسها من محاولة اغتصاب

انهيار فندق من 10 طوابق في الأرجنتين

آخر تقاليع "طالبان"، منع النساء من سماع أصوات بعضهن والسجن ينتظر المخالفات

حريق ضخم في شركة تصنع غواصات نووية ببريطانيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بزيادة 10 جنيهات، تعرف على أسعار اللحوم البتلو اليوم بالأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

أولهم سوداني وآخرهم فلسطيني.. 10 أجانب حصدوا لقب هداف الدوري المصري (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سورة الحشر وعلاقتها بتعجيل الزواج

الأحاديث الضعيفة في فضل سور القرآن الكريم، تعرف عليها

ما حكم نقل الموتى من قبر لآخر؟، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads