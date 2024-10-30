تحرير 119 محضرا تموينيا خلال حملة مكبرة على أسواق ديروط بأسيوط

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط إنه تم تحرير 119 محضرا تموينيا خلال حملة مكبرة بالأسواق والمحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة بقرى مركز ديروط بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية والأجهزة الرقابية، مؤكدًا على تكثيف الحملات التموينية والمراقبة لمحاربة الاحتكار والتصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع أو بيع سلع منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة ظاهرة جشع التجار.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفي إطار المتابعة المستمرة من الدكتور منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ أي جهود أو مبادرات لتوفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتوفير السلع الغذائية الأساسية.

حملة تموينية مكبرة على المخابز والأسواق والمحلات العامة والمستودعات

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط بقيادة مصطفى علي رئيس المركز قامت بحملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية التموين بقيادة خالد محمد أحمد وكيل وزار التموين وبالاشتراك مع إدارة تموين ديروط بقيادة كامل عبد الباسط مدير إدارة تموين ديروط المخابز والأسواق والمحلات العامة والمستودعات.

تحرير 119 محضرا تموينيا في حملة تموينية بديروط

وأسفرت تلك الحملة عن تحرير 119 محضرا تموينيا منها 7 محاضر في مجال الأسواق تتضمن 3 محاضر بيع سجاير بأزيد من السعر المحدد و4 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار كما تم تحرير 112 محضرا في مجال المخابز تتضمن 13 محضر نقص وزن و11 محضر إنتاج خبر بلدي غير مطابق للمواصفات و32 محضر عدم نظافه أدوات العجن 28 محضر عدم تسليم بون و23 محضر عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش ومحضر عدم الاحتفاظ بميزان حساس ومحضر توقف جزئي عن العمل و5 محاضر عدم وجود لوحة إعلانية.

وكان محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) ورقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس آب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.