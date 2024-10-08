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اقتصاد

ارتفاع مؤشرات البورصات الخليجية بعد موجة انخفاض بسبب التوترات بالمنطقة

البورصات الخليجية،فيتو
البورصات الخليجية،فيتو

 رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال استهلالة خضراء لـ الأسواق الخليجية بعد الانخفاضات الحادة التي أثرت علي أدائها بسبب التصعيد بين اسرائيل وايران وتحول المنطقة الي منطقة نزاعات مستمرة.

ففي المملكه العربيه السعوديه

عاد مؤشر السوق الرئيسي للارتفاع حيث ارتفع بنسبة 0.5% وهي تقدر ب 6 نقاط ليصل الي 11937 نقطة وسط قيم تداول تتجاوز الـ 8 مليار ريال بنهاية جلسة التداول

 

وفي الكويت

عاد مؤشر الكويت 50 الي الارتفاع حيث ارتفع بنسبة 1.95%وهي تقدر ب 120 نقطة ليصل الي 6245 نقطة وسط قيم تداول تصل الي 40 مليون دينار.

 

وفي الإمارات 

ارتفعت مؤشرات الأسواق حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.37%وهي تقدر ب 16 نقطة ليصل الي 4410 نقطة كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.30%وهي تقدر ب 27 نقطة ليصل الي 9173 نقطة وسط قيم تداول إجمالية تصل الي 3 مليارات درهم وتنتظر الأسواق الخليجيه بيانات الاقتصاد الامريكي واجتماعات الفيدرالي الامريكي والذي لمح الي ان خفض اسعار الفائدة جاء بوتيرة متسارعه رغم عدم استقرار الدولار وعوائد سندات الخزانه الامريكيه وعلي خلفيه هذا التلميح انخفض مؤشرات البورصه الامريكيه بنسب متفاوته.

خبيرة: البورصات الخليجية تتخلص من التأثيرات السلبية للتصعيد الإيراني الإسرائيلي

بعد القصف الصاروخي الإيراني لإسرائيل.. تراجعات جماعية في البورصات الخليجية.. أسعار النفط تواصل الارتفاع.. وهبوط المعدن الأصفر

 

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