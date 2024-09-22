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اقتصاد

خبيرة ترصد تأثيرات قرار الفيدرالي الأمريكي على بورصات الخليج خلال تعاملات اليوم

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إن الأسواق الخليجية تفاعلت بالإيجاب مع خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي بل ولجأ العديد من المركزيات الخليجية لخفض أسعار الفائدة. 


ففي المملكة العربية السعودية

 
واصل المؤشر السعودي الارتفاع ليتخطى حاجز 12 ألف نقطة، مسجلا أكبر مكاسب يومية، في  شهر ونصف، ليرتفع بـ 1.3% إلى 12080 نقطة.


وخلال أسبوع  عزز المؤشر السعودي  مكاسب بـ 2% ليسجل أول مكاسب أسبوعية بعد 3 أسابيع من الخسائر.

 

ومع تنفيذ مراجعة فوتسي راسل  ارتفعت السيولة بالسوق السعودي لمستويات تتجاوز 9.4 مليار ريال  بنهاية جلسة الخميس جلسة نهاية الأسبوع  مقابل، 5.6 مليار ريال  بنهاية تداولات الأربعاء  .

وتصدر قطاع الاتصالات المكاسب في تعاملات الأسبوع بأكثر من 2% فيما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.6% ومع خفض المركزي السعودي معدلات الفائدة 50 نقطة أساس متبعًا قرار الفدرالي الأميركي بخفض معدلات الفائدة  0.5% في أول خفض للفائدة منذ 4 سنوات  وتكبد قطاع  التأمين خسائر بلغت 0.5% والخدمات المالية بـ 0.06%.


وفي الكويت 


ارتفع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.6% في جلسة الخميس مسجلًا أعلى مكاسب يومية في شهر بدعم من ارتفاع بيتك والوطني بنسبة 0.7% و0.6% على التوالي.

وعلى مدار الأسبوع ارتفع المؤشر الأول بنسبة 0.5% مسجلًا أعلى مكاسب أسبوعية في شهر.
وفي الإمارات العربية المتحدة 
ارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي ليسجل أعلى إغلاق أسبوعي في 8 أشهر فقد أنهت الأسواق الإماراتية آخر جلسات الأسبوع على تباين إذ ارتفع مؤشر دبي بأكثر من 0.3% وتراجع مؤشر فوتسي أبوظبي بـ 0.65%

وعلى مستوى الأداء الأسبوعي فقد سجل فوتسي أبوظبي أعلى إغلاق أسبوعي في 8 أشهر وحقق سوق دبي أفضل أداء أسبوعي في شهرين.

البورصات الخليجية تستعد لقرارات الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بارتفاعات جماعية

تذبذب وتراجع للمؤشرات، ترقب المستثمرين لـ أسعار الفائدة الأمريكية يؤثر على أداء البورصات الخليجية

 

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