حوادث القليوبية خلال 24 ساعة، إصابة 10 عمال بتسمم كشري ومصرع وإصابة 4 أشخاص داخل المدفن الصحي بالخانكة

شهدت محافظة القليوبية أمس الثلاثاء حادثين هما الأبرز حيث أصيب 10 عمال بالتسمم بسبب وجبة كشري ومصرع وإصابة 4 أشخاص داخل المدفن الصحي بالخانكة.



إصابة 10 عمال بالتسمم بسبب وجبة كشري

شهدت قرية شبلنجة التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، إصابة 10 عمال بتسمم غذائي، بعد تناولهم وجبة كشري، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتولت الجهات المعنية التحقيق.



إصابة 10 عمال بالتسمم بالقليوبية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، بورود إشارة من مستشفى حميات بنها، بوصول 10 عمال مصابين بحالات تسمم غذائي داخل مصنع الواحة بقرية شبلنجة ببنها.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من التحريات والمعاينة الأولية إصابة كلا من: "يوسف ع م"، "محمد ف ع"، "مريم ي م"، "هاجر م س"، "هند ن س"، "سلمى ا ف"، "رحمة ا ف"، "نيفين ن س"، "حميدة ع ع"، "وسام ص ا"، وجميعهم عمال بمصنع، وجرى نقلهم إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



صحة القليوبية: أخذ عينة من وجبات الكشري المتسببة في تسمم أشخاص

أكد مصدر مسئول بمديرية الصحة بالقليوبية استقرار حالة الـ 10 عمال المصابين بالتسمم إثر تناولهم وجبة كشري بعد نقلهم لمستشفى حميات بنها.



صحة القليوبية، فحص عينات الكشري المتسببة في التسمم

وأشار المصدر في تصريحات صحفية إلى أنه تم أخذ عينة من الوجبات التي جرى تناولها ويجرى حاليا تحليلها بالإضافة إلى قيام فريق من إدارة مراقبة الأغذية بالتفتيش على المحل الذي تم شراء الوجبات منه للتأكد من مدى سلامة الأغذية المتواجدة بداخله.



مصرع وإصابة 4 أشخاص داخل المدفن الصحي بالخانكة

وفي واقعة أخرى لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر بسبب تسممهم بمادة كاوية بمقلب القمامة العمومي بعرب العليقات التابع لمركز ومدينة الخانكة بالقليوبية، أثناء تعاملهم مع إحدى المواد الكيماوية على الرغم من قرار محافظ القليوبية بإغلاق أكبر مقلب للقمامة في عرب العليقات وافتتاح مقلب جديد بالعبور.



سقطت عليهم مواد كيماوية، مصرع 3 أشخاص بعرب العليقات

تلقى رئيس مباحث مركز الخانكة بلاغًا من الأهالي مفاده وفاة شخصين قبل أن يرتفع عددهم إلى ثلاثة أثناء تعاملهم مع إحدى المواد الكيماوية بمقلب للقمامة في عرب العليقات دائرة المركز، حيث سقطت عليهم كمية من المواد الكيماوية وحدث لهم تهيج حاد في الجهاز التنفسي الاختناق، وانتفاخ في الجسم.

أمر المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بتشكيل لجنة من الإدارة العامة لشؤون البيئة ومديرية الصحة، لمراجعة الإجراءات الواجب اتباعها في النواحي الصحية والإدارية بالمدفن الصحي بعرب العليقات بـالخانكة بعد وفاة 3 أشخاص وإصابة آخر، بالإضافة إلى مراجعة آليات العمل داخل المدفن وتحديد أي مقصرين في حالة وجودهم واتخاذ الاجراءات القانونية تجاههم.

أكد مصدر طبي بمحافظة القليوبية ارتفاع عدد ضحايا حادث المدفن الصحي بعرب العليقات الخانكة إلى 3 أشخاص بعد وفاة أحد المصابين متأثرًا بإصابته داخل مستشفى بنها العام ووفاة اثنين آخرين بمستشفى الدمرداش، فيما يخضع مصاب واحد للعلاج يدعى “حماد. ا”، بإصابة خطرة بمستشفى الدمرداش.

