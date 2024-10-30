الأربعاء 30 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وسام أبوعلي آخر لاعب، ترتيب هدافي الدوري المصري في الألفية الجديدة

وسام أبو علي
وسام أبو علي

الدوري الممتاز، يعد الفلسيطني وسام أبو علي مهاجم الأهلي هو آخر اللاعبين المتوجين بلقب هداف الدوري المصري الممتاز في الألفية الجديدة بعدما حصد لقب الهداف في النسخة الماضية للدوري الممتاز.

 

ترتيب هدافي الدوري المصري في الألفية الجديدة

 

موسم 2000-2001: طارق السعيد لاعب نادي الزمالك برصيد 13 هدف.

موسم 2001-2002: حسام حسن لاعب نادي الزمالك برصيد 18 هدف.


موسم 2002- 2003: أحمد بلال لاعب النادي الأهلي برصيد 19 هدف.

موسم 2003-2004: عبدالحليم علي لاعب نادي الزمالك برصيد 20 هدف.

موسم 2004-2005: عماد متعب لاعب النادي الأهلي برصيد 15 هدف.

موسم 2005-2006: محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي برصيد 18 هدف.

موسم 2006-2007: فلافيو لاعب النادي الأهلي برصيد 17 هدف.


موسم 2007-2008: علاء إبراهيم لاعب  بتروجيت برصيد 15 هدف.

موسم 2008-2009: فلافيو لاعب النادي الأهلي برصيد 12 هدف بالتساوي مع بابا أركو لاعب طلائع الجيش.

موسم 2009-2010: منسواه بوبا لاعب نادي اتحاد الشرطة برصيد 14 هدف.

موسم 2010-2011: محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك، وأحمد عبدالظاهر لاعب إنبي بواقع 13 هدف لكلا منهما.

موسم 2011-2012: لم يكتمل الموسم.

موسم 2012-2013: لم يكتمل الموسم.

موسم 2013-2014: جون أنطوي لاعب الإسماعيلي برصيد 11 هدف.

موسم 2014-2015: حسام باولو لاعب فريق الداخلية برصيد 20 هدف.

موسم 2015-2016: حسام باولو لاعب نادي سموحة برصيد 17 هدف.

موسم 2016-2017: أحمد الشيخ لاعب نادي مصر المقاصة برصيد 17 هدف.

موسم 2017-2018: وليد أزارو لاعب النادي الأهلي برصيد 18 هدف.

موسم 2018-2019: أحمد علي كامل لاعب فريق المقاولون العرب برصيد 18 هدف.

موسم 2019-2020: عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز برصيد 17 هدف.

موسم 2020-2021: محمد شريف لاعب النادي الاهلي برصيد 21 هدف.

موسم 2021-2022: أحمد السيد زيزو لاعب نادي الزمالك برصيد 19 هدف.


موسم 2022-2023: مابولولو لاعب الاتحاد السكندري برصيد 16 هدف.

موسم 2023-2024: وسام أبو علي لاعب الأهلي برصيد 18 هدفا.

 

وتنطلق اليوم الأربعاء مسابقة الدوري المصري الممتاز في نسختها رقم 66، في افتتاح الموسم الكروي الجديد 2024 - 2025.

 

وحددت رابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم الأربعاء 30 أكتوبر موعدًا لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز، على أن تنتهي يوم 30 مايو 2025


مباراتان في افتتاح الدوري الممتاز


ويشهد اليوم الأول من المسابقة إقامة مباراتين فقط، حيث يلتقي حرس الحدود مع سموحة في المباراة الأولى في الخامسة مساءً، والتي تقام بستاد حرس الحدود بالإسكندرية، أما المباراة الثانية فتجمع طلائع الجيش أمام المصري البورسعيدي في الثامنة مساءً، وتقام على ستاد السويس الجديد.

 

 

اليوم، انطلاق مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2024 - 2025

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها افتتاحية الدوري المصري وظهور جديد لـ صلاح

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وسام أبوعلي هدافي الدوري المصري ترتيب هدافي الدوري المصري مابولولو احمد السيد زيزو محمد شريف

مواد متعلقة

اليوم، انطلاق مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2024 - 2025

وسام أبو علي يهدي قميصه لمشجع أهلاوي وفرحة عارمة للطفل ( فيديو)

الأكثر قراءة

وفاة الفنان مصطفى فهمي، ما المرض الذي تسبب في وفاته وأهم أعراضه

الكرتونة وصلت 114 جنيهًا، انخفاض جديد في أسعار البيض اليوم الأربعاء

حسين فهمي يغادر مهرجان الجونة لتشييع جثمان شقيقه مصطفى

أخبار مصر: وفاة الفنان مصطفى فهمي، إحصائية صادمة عن عدد المصريين العاملين بالكويت، تفاصيل كارثة المدفن الصحي بالخانكة

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024

سر غياب حسن يوسف عن المشاركة في الأعمال الفنية بالسنوات الأخيرة (فيديوجراف)

مصر تستعين بالإمارات في مشروعات تطوير المنظومة التعليمية

ما هو شكل الشيطان وعلاقته بشجرة الزقوم؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

منوعات

المزيد

حريق ضخم في شركة تصنع غواصات نووية ببريطانيا (فيديو)

تقدر بالمليارات، كلب يرث ثروة رجل أعمال هندي بعد وفاته (صور)

رقم مش هين، إحصائية رسمية تكشف عدد المصريين بسوق العمل في الكويت

تحقيقات في تركيا بسبب موت كلب صغير بطريقة غريبة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 29-10-2024 في السوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

سر غياب حسن يوسف عن المشاركة في الأعمال الفنية بالسنوات الأخيرة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو شكل الشيطان وعلاقته بشجرة الزقوم؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 30-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 30-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads