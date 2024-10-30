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رياضة

10 أجانب يفوزون بهداف الدوري المصري قبل النسخة 66

وسام أبو علي
وسام أبو علي

ترتيب هدافي الدوري المصري، توج 10 أجانب بلقب هداف الدوري المصري قبل انطلاق النسخة 66.

السوداني حمديتو أحمد أول هداف أجنبي للدوري

ويعد السوداني حمديتو أحمد لاعب الترسانة أول محترف يحصل على هداف الدوري المصري حينما سجل 10 أهداف في موسم 1949 -1950.

 

وحصد اليمني علي محسن الذي لعب للزمالك سجل 15 هدفًا خلال مشاركته مع القلعة البيضاء في موسم 1960 - 1961.

 

النيجيري جون أوتاكا أثناء مشاركته الإسماعيلي حصل على هداف الدوري المصري بعدما سجل 17 هدف في موسم 1999 - 2000.

 

وحصد الأنجولي أمادو فلافيو مع الأهلي علي هداف الدوري بعدما سجل 17 أهداف في موسم 2006 - 2007، كما حصل فلافيو على هداف الدوري للمرة الثانية على التوالي تقاسمه  حيث تقاسمها مع بابا أركو لاعب طلائع الجيش، بعدما سجل الثنائي 12 هدف في موسم 2008 - 2009.


كما تمكن النيجيري بوبا منسواه أثناء مشاركته مع اتحاد الشرطة من الحصول على لقب هداف الدوري في موسم 2009 – 2010 بعدما سجل 14 هدف.


وتوج الغاني جون أنطوي أثناء تواجده مع الإسماعيلي بهداف الدوري بعدما سجل 11 هدف في موسم 2013-2014.


وحصل المغربي وليد أزارو علي هداف الدوري موسم 2017-2018 برصيد 18 هدفًا.

كما يعد الأنجولي كريستوفاو مابولولو، مهاجم الاتحاد السكندري، هو تاسع لاعب أجنبي يفوز بلقب هداف الدوري المصري الممتاز، بعدما توج هدافا للدوري موسم 2022/ 2023 برصيد 16 هدفًا.

 

وأخيرًا توج الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي بلقب هداف الدوري المصري الموسم الماضي برصيد 18 هدفا.

 

وتنطلق اليوم الأربعاء مسابقة الدوري المصري الممتاز في نسختها رقم 66، في افتتاح الموسم الكروي الجديد 2024 - 2025.

 

وحددت رابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم الأربعاء 30 أكتوبر موعدًا لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز، على أن تنتهي يوم 30 مايو 2025


مباراتان في افتتاح الدوري الممتاز


ويشهد اليوم الأول من المسابقة إقامة مباراتين فقط، حيث يلتقي حرس الحدود مع سموحة في المباراة الأولى في الخامسة مساءً، والتي تقام بستاد حرس الحدود بالإسكندرية، أما المباراة الثانية فتجمع طلائع الجيش أمام المصري البورسعيدي في الثامنة مساءً، وتقام على ستاد السويس الجديد.

 

 

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