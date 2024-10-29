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محافظات

وفاة شخصين بسبب مواد كيميائية يتم استخدامها بمقلب قمامة عرب العليقات بالخانكة

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقي شخصين مصرعهما، بمقلب القمامة العمومي بعرب العليقات التابع لمركز ومدينة الخانكة بالقليوبية، أثناء تعاملهم مع إحدى المواد الكيماوية على الرغم من قرار محافظ القليوبية بإغلاق أكبر مقلب للقمامة في عرب العليقات وافتتاح مقلب جديد بالعبور. 

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تلقى رئيس مباحث مركز الخانكة  بلاغًا من الأهالي مفاده وفاة شخصين أثناء تعاملهم مع إحدى المواد الكيماوية بمقلب للقمامة في عرب العليقات دائرة المركز، حيث سقطت عليهم كمية من المواد الكيماوية وحدث لهم تهيج حاد في الجهاز التنفسي الاختناق، وانتفاخ في الجسم.

جرى نقلهم إلى بعض المستشفيات داخل المحافظة وخارجها بعد ذهابهم إلى منازلهم، وتوفي على أثر ذلك شخصين بمستشفى بنها التعليمى، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثتين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة إسفكسيا الاختناق، ولا توجد شبهة جنائية.

 

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بنها التعليمي رئيس مباحث مركز الخانكه قليوب محافظ القليوبية مدينة الخانكة مستشفي بنها مستشفي بنها التعليمي مركز الخانكة

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