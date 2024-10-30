عطية الله: فرضنا أسلوبنا على العين الإماراتي

الأهلي والعين، عبر يحيى عطية الله، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،عن سعادته بالفوز على العين ‏الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد، والتتويج بلقب أبطال القارات الثلاث، والتأهل إلى الدور نصف ‏النهائي لبطولة كأس إنتركونتيننتال.‏

وقال عطية الله: سعيد بالفوز بكأس جديدة مع الأهلي والاحتفال مع الجماهير. حققنا فوزًا ‏كبيرًا اليوم على العين الإماراتي، وفرضنا طريقتنا وأسلوب اللعب منذ البداية، وهو ما منحنا ‏الأفضلية وساهم في تسجيل الفريق ثلاثة أهداف.‏

وواصل مدافع الأهلي حديثه: التتويج بالبطولات مع الأهلي أمر يسعدني، لا سيما في وجود ‏الجماهير الداعمة لجميع اللاعبين الذين احتشدوا اليوم في مدرجات استاد القاهرة لدعم ‏الفريق.‏

واختتم يحيى عطية الله تصريحاته بالتأكيد أنه يلعب لفريق كبير وهو النادي الأهلي، وهو ‏أمر يسعده على المستوى الشخصي، وأنه يتمنى الفوز بجميع البطولات التي يشارك بها ‏الفريق هذا الموسم.‏

علق هيرنان كريسبو، المدير الفني لنادي العين الإماراتي، عن خسارة فريقه أمام النادي الأهلي بثلاثية في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي.



وقال مدرب العين في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: ارتكبنا العديد من الأخطاء الفردية ولم نلعب بشكل جيد، على عكس.

فيما سلم محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، محمود الخطيب رئيس المارد الأحمر، كأس بطولة القارات الثلاث بعد الفوز أمام العين الإماراتي لرفعه.

فاز النادي الأهلي على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد ليتوج بطلا لبطولة القارات الثلاث وذلك خلال كأس إنتركونتنينتال على إستاد القاهرة.

ويواجه الأهلي الفائز بديربي الأمريكتين "باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية "ليبرتادورس" والمقرر لها يوم السبت 14 ديسمبر بالعاصمة القطرية الدوحة.

والفائز من تلك المباراة سيلاقي ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا يوم 18 ديسمبر أيضًا بالدوحة.

ويلعب الأهلي في نصف نهائي كأس إنتركونتيتال مع الفائز من مباراة بطلي أمريكا الجنوبية والشمالية في اللقاء الذي سيقام في الدوحة.

واستغل وسام أبو علي خطأ مدافع العين يحيى نادر ليسجل الهدف الأول بالدقيقة 31.

ثم سجل إمام عاشور الهدف الثاني للنادي الأهلي في شباك العين الإماراتي بالدقيقة 57.

سجل محمد مجدي أفشة الهدف الثالث للأهلي في مرمى العين الإماراتي بالدقيقة 92 من علامة الجزاء

وقبل ذلك كاد حسين الشحات أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 6 ولكن تصدى لتسديدته الحارس خالد عيسى.

واستمرت محاولات الأهلي عن طريق يحيى عطية الله وحسين الشحات والمهاجم وسام أبو علي ولكن نجح دفاع العين في التعامل معهم.

وتأهل الأهلي للمشاركة فى تلك النسخة من البطولة، بعد تتويجه بلقب دورى أبطال إفريقيا، بينما يتواجد العين الإماراتى فى نفس الدور، بعد أن فرض نفسه ملكًا على النسخة الأخيرة لدوري أبطال آسيا.

فيما جنبت القرعة الأهلي من المشاركة في الدور التمهيدي، فيما بلغ العين الإماراتى دور الثمانية بالبطولة بعد فوز كبير على أوكلاند سيتي 6/2، فى المباراة التى أقيمت بينهما بإستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.