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رياضة

كريسبو: الأهلي أخد المبادرة من الدقيقة الأولى ودفعنا ثمنها غاليا (فيديو)

هرنان كريسبو، فيتو
هرنان كريسبو، فيتو

الأهلي والعين، علق هيرنان كريسبو، المدير الفني لنادي العين الإماراتي، عن خسارة فريقه أمام النادي الأهلي بثلاثية في المباراة التي جمعتهما على إستاد القاهرة الدولي.


وقال مدرب العين في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: ارتكبنا العديد من الأخطاء الفردية ولم نلعب بشكل جيد، على عكس الأهلي الذي لعب بشكل جيد  وأخذ المبادرة من الدقيقة الأولى، وهناك بعض اللاعبين الذي يلعبون للمرة الأولى في مثل هذه الأجواء الجماهيرية الصعبة، وكرة القدم مثل الحياة نتعلم منها.

وأضاف: "مباراة النادي الأهلي كانت ليلة سيئة للغاية، وأداء اللاعبين الفردي لم يكن بالمستوى المطلوب وارتكبنا الكثير من الأخطاء الفردية ودفعنا ثمنها غاليًا".

وعن قرار رحيله رد قائلًا: شعار العين عليه نجمتين حققت واحدة منهم، وأنا فخور باللاعبين لأنهم بذلوا كل مجهودهم وطاقتهم لكن في بعض الأحيان كل هذا لن يكون كافيا ويجب أن نفهم أننا جئنا من بعيد فزنا بدوري الأبطال.

 

سلم محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، محمود الخطيب رئيس المارد الأحمر، كأس بطولة القارات الثلاث بعد الفوز أمام العين الإماراتي لرفعه.

 

 

 

فاز النادي الأهلي على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد ليتوج بطلا لبطولة القارات الثلاث وذلك خلال كأس إنتركونتنينتال على إستاد القاهرة.

ويواجه الأهلي  الفائز بديربي الأمريكتين "باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية "ليبرتادورس" والمقرر لها  يوم السبت 14 ديسمبر بالعاصمة القطرية الدوحة.
والفائز من تلك المباراة سيلاقي ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا يوم 18 ديسمبر أيضًا بالدوحة. 

ويلعب الأهلي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال مع الفائز من مباراة بطلي أمريكا الجنوبية والشمالية في اللقاء الذي سيقام في الدوحة.

واستغل وسام أبو علي خطأ مدافع العين يحيى نادر ليسجل الهدف الأول بالدقيقة 31.

ثم سجل إمام عاشور الهدف الثاني للنادي الأهلي في شباك العين الإماراتي بالدقيقة 57.

سجل محمد مجدي أفشة الهدف الثالث للأهلي في مرمى العين الإماراتي بالدقيقة 92 من علامة الجزاء

وقبل ذلك كاد حسين الشحات أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 6 ولكن تصدى لتسديدته الحارس خالد عيسى.

واستمرت محاولات الأهلي عن طريق يحيى عطية الله وحسين الشحات والمهاجم وسام أبو علي ولكن نجح دفاع العين في التعامل معهم.

 

وتأهل الأهلي للمشاركة في تلك النسخة من البطولة، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا، بينما يتواجد العين الإماراتي في نفس الدور، بعد أن فرض نفسه ملكًا على النسخة الأخيرة لدوري أبطال آسيا.

فيما جنبت القرعة الأهلي من المشاركة في الدور التمهيدي، فيما بلغ العين الإماراتى دور الثمانية بالبطولة بعد فوز كبير على أوكلاند سيتي 6/2، في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

 

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