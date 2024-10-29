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رياضة

أكرم توفيق: الأهلي اعتاد التألق في المناسبات الكبرى وتركيز اللاعبين سر الفوز

اكرم توفيق،فيتو
اكرم توفيق،فيتو

الأهلي والعين، أبدى أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته الغامرة بالتتويج بكأس إفريقيا- آسيا- المحيط الهادي، والتأهل إلى الدور نصف النهائي بكأس إنتركونتيننتال، عقب الفوز على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

وأضاف أن لاعبي الفريق اعتادوا على خوض مثل هذه المباريات الكبيرة بكامل التركيز والجدية من أجل إسعاد الجماهير، وهو الهدف الدائم لكل لاعب يرتدي قميص الأهلي، فلا أحد يدخر أي جهد في سبيل تحقيق البطولات واعتلاء منصات التتويج.

وحرص لاعب الأهلي على توجيه الشكر إلى الجماهير التي لا تترك الفرصة لدعم الفريق في جميع المباريات ومختلف المنافسات، سواء كانت محلية أو قارية أو دولية، وهو ما ينعكس إيجابًا على اللاعبين في الملعب، ويعد سببًا مباشرًا في النجاحات المتواصلة التي تتحقق.

وسلم محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، محمود الخطيب رئيس المارد الأحمر، كأس بطولة القارات الثلاث بعد الفوز أمام العين الإماراتي لرفعه.

 

 

وفاز النادي الأهلي على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد ليتوج بطلا لبطولة القارات الثلاث وذلك خلال كأس إنتركونتنينتال على إستاد القاهرة.

ويواجه الأهلي الفائز بديربي الأمريكتين "باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية "ليبرتادورس" والمقرر لها  يوم السبت 14 ديسمبر بالعاصمة القطرية الدوحة.
والفائز من تلك المباراة سيلاقي ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا يوم 18 ديسمبر أيضًا بالدوحة. 

ويلعب الأهلي في نصف نهائي كأس إنتركونتيتال مع الفائز من مباراة بطلي أمريكا الجنوبية والشمالية في اللقاء الذي سيقام في الدوحة.

واستغل وسام أبو علي خطأ مدافع العين يحيى نادر ليسجل الهدف الأول بالدقيقة 31.

ثم سجل إمام عاشور الهدف الثاني للنادي الأهلي في شباك العين الإماراتي بالدقيقة 57.

سجل محمد مجدي أفشة الهدف الثالث للأهلي في مرمى العين الإماراتي بالدقيقة 92 من علامة الجزاء

وقبل ذلك كاد حسين الشحات أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 6 ولكن تصدى لتسديدته الحارس خالد عيسى.

واستمرت محاولات الأهلي عن طريق يحيى عطية الله وحسين الشحات والمهاجم وسام أبو علي ولكن نجح دفاع العين في التعامل معهم.

تشكيل الأهلي لمباراة العين الإماراتي 

 محمد الشناوى فى حراسة المرمى

 خط الدفاع: أكرم توفيق ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله 

في الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور حسين الشحات 

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ووسام أبو على.

تشكيل العين أمام الأهلي

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: بندر الأحبابي، كاردوسو، كوامي أوتوي، ايريك جورجينتس.

خط الوسط: أليخاندرو كاكو، بارك يونج، يحيي نادر، محمد عباس.

خط الهجوم: ماتياس بالاسيوس، سفيان رحيمي.

 

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي

وانطلقت مباراة الأهلي والعين الإماراتي في الثامنة مساء، على استاد القاهرة الدولي، وتنقل مباشرة على قنوات أون تايم سبورتس.

ودخل الأهلي التاريخ من أوسع أبوابه بالفوز على العملاق الإماراتي والتأهل إلى قبل النهائي.

وتأهل الأهلي للمشاركة فى تلك النسخة من البطولة، بعد تتويجه بلقب دورى أبطال إفريقيا، بينما يتواجد العين الإماراتى فى نفس الدور، بعد أن فرض نفسه ملكًا على النسخة الأخيرة لدوري أبطال آسيا.

فيما جنبت القرعة الأهلي من المشاركة في الدور التمهيدي، فيما بلغ العين الإماراتى دور الثمانية بالبطولة بعد فوز كبير على أوكلاند سيتي 6/2، فى المباراة التى أقيمت بينهما بإستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

 

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الأهلي والعين الأهلي أكرم توفيق محمود الخطيب محمد الشناوي حارس مرمى النادي

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