أخبار مصر اليوم: رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار".. لجنة من الأثريين تعاين أعمال ترميم تماثيل أسود كوبري قصر النيل.. وخريطة سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

حالة من عدم استقرار في الأحوال الجوية تشهدها البلاد اعتبارا من يوم الجمعة المقبلة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

وتتمثل التقلبات الجوية في انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية.

أعلنت هيئة السكة الحديدية تشغيل خدمة جديدة بالوجه القبلي، بعربات مكيفة فرنساوي مطور بين القاهرة / سوهاج والعكس، وذلك في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد عامر رئيس الهيئة.

وقررت الهيئة اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 30 /10 / 2024 تشغيل قطار 998 القاهرة / سوهاج بتركيب 9 عربات مكيفة فرنساوى مطور يقوم من محطة القاهرة الساعة 01:00 ظهرًا ويصل محطة سوهاج الساعة 08:15 مساءً، ويعود بقطار 999 سوهاج / القاهرة على أن يقوم من محطة سوهاج الساعة 10:15 مساءً ويصل محطة القاهرة الساعة 05:25 صباح اليوم التالي بنفس التركيب الوارد به قطار 998 لمحطة سوهاج طبقًا للجداول المرفقة ويترتب على ذلك تعديل ميعاد قطار 160 طبقًا للجدول المرفق.

رصدت عدسة فيتو قيام لجنة من الأثريين التابعين للمجلس الأعلى للآثار لمعاينة تنظيف وترميم تماثيل أسود كوبري قصر النيل، وذلك بعد الضجة الواسعة التي أثارتها عمليات الترميم.

وأعلن المجلس الأعلى للآثار حقيقة الأخبار المتداولة والخاصة بطلاء تماثيل أسود كوبري قصر النيل باللون الأسود أثناء أعمال الصيانة التي يتم تنفيذها بها حاليًا.

وأكد الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس أن ما يتم تداوله عار تمامًا من الصحة، وأن تماثيل أسود كوبري قصر النيل ليست في عداد الآثار المُسجلة، وأن أعمال التنظيف والصيانة التي يقوم المجلس بتنفيذها بها حاليًا تأتي في إطار التعاون مع محافظة القاهرة ورغبتها في الاستعانة بالخبرات الموجودة بالمجلس في مجال الترميم لتنظيف وصيانة التماثيل الموجودة بالميادين والحدائق العامة بالمحافظة، بهدف إظهار هذه الميادين بالشكل اللائق وإضفاء الشكل الحضاري والجمالي عليها.

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن فتح باب التقدم للمعلمين الراغبين في الالتحاق بفريق العمل بـ مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وذلك على الموقع الرسمي للوزارة عبر هذا الرابط وحتي يوم 11 نوفمبر، ويمكن للراغبين معرفة التخصصات والمدارس على موقع وزارة التعليم على نفس رابط التقديم https://tawzef.emis.gov.eg/.

وأكدت الوزارة، على أنه سيتم التواصل مع المتقدمين عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف بعد غلق باب التقدم مباشرة، لتحديد مواعيد المقابلات الشخصية، والتي يعد اجتيازها ضرورة أساسية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

كشف المجلس الأعلى للآثار حقيقة الأخبار المتداولة بشأن طلاء تماثيل أسود كوبري قصر النيل باللون الأسود أثناء أعمال الصيانة التي يتم تنفيذها بها حاليًا.

وأكد الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس أن ما يتم تداوله عار تمامًا من الصحة، وأن تماثيل أسود كوبري قصر النيل ليست في عداد الآثار المُسجلة، وأن أعمال التنظيف والصيانة التي يقوم المجلس بتنفيذها بها حاليًا تأتي في إطار التعاون مع محافظة القاهرة ورغبتها في الاستعانة بالخبرات الموجودة بالمجلس في مجال الترميم لتنظيف وصيانة التماثيل الموجودة بالميادين والحدائق العامة بالمحافظة، بهدف إظهار هذه الميادين بالشكل اللائق وإضفاء الشكل الحضاري والجمالي عليها.

أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، على أهمية استعداد المدارس وأولياء أمور الطلاب لفصل الشتاء وتوقعات حالة الطقس الأيام المقبلة.

وقالت عبير، في تصريحات صحفية، إنه من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة انخفاض في حالة الطقس وسقوط الأمطار مع قدوم فصل الشتاء، الأمر الذي يتطلب علي أولياء أمور الطلاب الاستعداد جيدا، من خلال ارتداء الملابس الشتوية، بالإضافة إلى الوجبات والمشروبات التي تقوي مناعة أبنائهم من البرد.

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إلى عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض؛ للمُشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات النسخة الثامنة من مُؤتمر "مُبادرة مستقبل الاستثمار"، الذي ينطلق اليوم، تحت شعار "أفق لا متناهٍ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد"، حيث يرافقه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

واستقبل رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية لدى وصولهما إلى مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة الرياض، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية.

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة عن توافر فرص عمل شاغرة للشباب في سلسلة مطاعم Segafredo Cafe، وذلك في إطار جهوده المستمرة لفتح آفاق جديدة أمام الشباب وتوفير فرص عمل لهم.

وتتضمن الوظائف الشاغرة العديد من التخصصات، منها:

سوبر فايزر براند كوفي: يشترط وجود خبرة لا تقل عن سنة في هذا المجال.

عضو فريق: لا يشترط وجود خبرة سابقة.

باريستا: يشترط وجود خبرة لا تقل عن سنة.

مساعدي شيفات: يشترط وجود خبرة سابقة.

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