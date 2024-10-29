استعدادًا لفصل الشتاء، بيان من "أمهات مصر" لطلاب المدارس

أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، على أهمية استعداد المدارس وأولياء أمور الطلاب لفصل الشتاء وتوقعات حالة الطقس الأيام المقبلة.

وقالت عبير، في تصريحات صحفية، إنه من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة انخفاض في حالة الطقس وسقوط الأمطار مع قدوم فصل الشتاء، الأمر الذي يتطلب علي أولياء أمور الطلاب الاستعداد جيدا، من خلال ارتداء الملابس الشتوية، بالإضافة إلى الوجبات والمشروبات التي تقوي مناعة أبنائهم من البرد.

وفي السياق ذاته، ناشدت مؤسس إتحاد أمهات مصر، وإئتلاف أولياء الأمور، إدارات المدارس بتغطية أي كابلات أو اسلاك قد تكون مكشوفة، وعمل صيانة بشكل عام، تحسبا لحدوث أمطار في فصل الشتاء ولحماية الطلاب.

وشددت عبير، علي ضرورة قيام رؤساء الأحياء في المحافظات بعمل متابعة ومرور علي المناطق والطرق المحيطة بالمدارس، والتأكد من أن جميع الكابلات وأعمدة الإنارة مغطاه جيدا.