الجيزة تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة عن توافر فرص عمل شاغرة للشباب في سلسلة مطاعم Segafredo Cafe، وذلك في إطار جهوده المستمرة لفتح آفاق جديدة أمام الشباب وتوفير فرص عمل لهم.

تفاصيل الوظائف الجديدة بمحافظة الجيزة

وتتضمن الوظائف الشاغرة العديد من التخصصات، منها:

سوبر فايزر براند كوفي: يشترط وجود خبرة لا تقل عن سنة في هذا المجال.

عضو فريق: لا يشترط وجود خبرة سابقة.

باريستا: يشترط وجود خبرة لا تقل عن سنة.

مساعدي شيفات: يشترط وجود خبرة سابقة.



المميزات التي تقدمها الشركة

وتوفر الشركة راتب مجزٍ يتم صرف جزء منه كل أسبوعين، وأجازات أسبوعية للاستمتاع بوقت فراغ كافٍ، وتأمينات اجتماعية وطبية لتوفير الحماية للموظفين، كما يتم توفير وسائل مواصلات في بعض الفروع مثل مطار سفنكس، وتوفير سكن في فرع مطار برج العرب.



شروط التقديم

السن: لا يشترط حد أدنى للسن، ولكن يفضل وجود خبرة سابقة في المجال.



المؤهلات: لا يشترط مؤهل معين، ولكن يفضل وجود خبرة في المجال.



اللغات: يجب إجادة اللغة العربية، وإجادة اللغة الإنجليزية تعد ميزة إضافية.



طريقة التقديم

على الراغبين في التقديم التوجه إلى 300 ميدان الجيزة، عمارة النبراوي، الدور الثاني، يوميًا من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

وللاستفسار: يمكن التواصل على الأرقام التالية: 35720825 - 35711198

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