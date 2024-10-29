غزيرة ورعدية، خريطة سقوط الأمطار الأيام المقبلة

حالة من عدم استقرار في الأحوال الجوية تشهدها البلاد اعتبارا من يوم الجمعة المقبلة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

وتتمثل التقلبات الجوية في انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية.

تقلبات جوية نهاية الأسبوع الجاري

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال موجة التقلبات، حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار نهارا على جنوب البلاد، مائلا للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء



وجاءت أماكن سقوط الأمطار كالآتي:



وتسقط غدا الأربعاء أمطار خفيفة على مدينتين حلايب وشلاتين



وتسقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل جبال الأحمر يوم الخميس المقبل.



وتسقط الأمطار المتوسطة قد تكون رعدية غزيرة بدءا من الجمعة المقبلة وحتى الأحد المقبل على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

كما تسقط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة ومناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.



وفى يوم الاثنين تسقط الأمطار الخفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.



وتكون درجات الحرارة خلال موجة التقلبات



القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 24:25

درجة الحرارة الصغرى: 18:17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:24:23

درجة الحرارة الصغرى: 19:18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:28:27

درجة الحرارة الصغرى: 22:21



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26:25

درجة الحرارة الصغرى: 15:16

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:30:29

درجة الحرارة الصغرى:18:17