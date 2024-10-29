السياحة والآثار تكشف حقيقة تشويه أسود قصر النيل.. وتؤكد التماثيل ليست في تعداد الآثار.. وأعمال التنظيف اقتصرت على إزالة الأتربة والاتساخات الملتصقة وغازات التلوث الجوي

ضجة كبيرة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان نقابة التشكيليين تخوفها من أعمال صيانة أسود قصر النيل ضمن خطة لصيانة 21 تمثالا بالميادين العامة بالقاهرة، والتي تضمنت دهان أسود كوبرى قصر النيل باللون الأسود ولوحظ فيها استخدام (الرولا) في طلاء التماثيل البرونز، وهو ما يعد خطأ كبيرا ومخالفا للقواعد العلمية والفنية لأعمال الصيانة؛ مما أفقد التماثيل قيمتها الفنية وطمس (الباتينا) اللونية الأصلية لخامة البرونز لأعمال ذات قيمة فنية وتاريخية كبيرة، وصيانتها لا تتم بالطرق التقليدية وإنما تتم بطرق أكثر دقة لإزالة الأتربة الملتصقة فقط دون استعمال ورنيشات ومواد ملمعة أفسدت العمل على المستوى البصري والتقنى.

حقيقة تشويه تماثيل أسود كوبري قصر النيل

من جانبه، أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن عمليات تنظيف تمثال أسود كوبري قصر النيل تضمنت إزالة الأتربة وغازات التلوث فقط، كما تم وضع طبقة رقيقة شفافة لحماية التماثيل من العوامل الجوية، مشيرا إلى أن عمليات تنظيف أسود كوبري قصر النيل تأتي في إطار التعاون بين محافظة القاهرة ورغبتها في الاستعانة بخبرات المجلس الأعلي للآثار في مجال الترميم.



وأشار إلى أن عملية تنظيف وصيانة تماثيل كوبري قصر النيل لم يتم فيها استعمال ورنيش أو مواد لامعة أدت إلى تغيير لونهم كما اشيع، مشيرا إلى أن عمليات التنظيف لم تشمل إزالة أي ترسبات لنواتج الصدأ، وذلك بسبب خضوع التماثيل لعمليات تنظيف دورية، مؤكدا أن ما أثير عن تشويه أسود قصر النيل شائعات لا أساس لها من الصحة.

مراحل تنظيف تماثيل أسود كوبري قصر النيل

من جانبه، أكد الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس، أن تماثيل أسود كوبري قصر النيل ليست في عداد الآثار المُسجلة، وأن أعمال التنظيف والصيانة التي يقوم المجلس بتنفيذها بها حاليًا تأتي في إطار التعاون مع محافظة القاهرة ورغبتها في الاستعانة بالخبرات الموجودة بالمجلس في مجال الترميم لتنظيف وصيانة التماثيل الموجودة بالميادين والحدائق العامة بالمحافظة، بهدف إظهار هذه الميادين بالشكل اللائق وإضفاء الشكل الحضاري والجمالي عليها.

وأشار الدكتور جمال مصطفى إلى أن أعمال التنظيف والصيانة التي يقوم بها فريق العمل من مرممي المجلس تتم بدقة وحرص شديد ووفقًا للقواعد العلمية والفنية المُتبعة والمُتعارف عليها، حيث أن هذه التماثيل ذات قيمة فنية وتاريخية عظيمة فهي جزء من تراث مصر الحضاري والثقافي والتاريخي.

وأكد أن أعمال تنظيف هذه التماثيل اقتصرت فقط على إزالة الأتربة والاتساخات الملتصقة وغازات التلوث الجوي فقط، بالإضافة إلى وضع طبقة عزل شفافة لحماية التماثيل من العوامل الجوية من أشعة الشمس والأتربة والهواء ومياه الأمطار، ولم يتم إطلاقًا استعمال ورنيش أو أى مواد ملونة أو ملمعة أدت إلى تغير لونها كما أُشيع.

مراحل خضوع تماثيل كوبري قصر النيل للتنظيف

كما أوضح رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية أنه خلال أعمال الصيانة لم يتم رصد أي ترسبات لنواتج الصدأ، وذلك بسبب خضوع هذه التماثيل لأعمال التنظيف الدورية التي يقوم بها المجلس على فترات متقاربة منذ بدء قيام المجلس بذلك في عام 2021، حيث كان يتم عزلها كل مرة مما أدى إلى تمتعها بحالة جيدة من الحفظ وعدم إصابتها بالصدأ أو التآكل.

وأضاف أن هذه المرة ليست المرة الأولى التي يقوم فيها المجلس بأعمال التنظيف والصيانة لهذه التماثيل، لافتًا إلى أنه فمنذ عام 2021 يقوم المجلس بصيانتها بنفس الطريقة والأساليب العلمية الدقيقة.

ويهيب المجلس الأعلى للآثار، بمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة قبل نشر أية معلومات مغلوطة قد تتسبب في إثارة البلبلة والرأي العام.