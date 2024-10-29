طريقة عمل الكبدة الإسكندراني، أسرع أكلة للغداء

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني، من طرق الأكلات المصرية سريعة التحضير، التي يمكن أن تجيد صنعها كل ست بيت بكل سهولة، بدلا من أن تشتريها جاهزة، للتوفير في الميزانية من جهة، وللحفاظ على صحة أفراد الأسرة من جهة أخرى.

يمكنك تقديم الكبدة الاسكندراني لأسرتك كوجبة للغداء سريعة التحضير، كما أنها اقتصادية ومغذية في زوج نفس الوقت.

وتعد الكبدة الاسكندراني من الأكلات التي تشتهر بها مدينة الاسكندرية، وهي إحدى طرق طهي الكبدة البقري أو الجاموسي، الاسكندراني التي تقدمها العربات المخصصة لطهيها وكذلك المحلات؛ بطعمها المميز ورائحة الثوم والتوابل النفاذة التي تتصاعد منها، والتي مهما أجادت ستات البيوت عملها، لا تكون كالجاهزة.



سر طريقة عمل الكبدة الإسكندراني زي الجاهزة

طريقة الكبدة الاسكندراني

وتعتمد طريقة عمل الكبدة الإسكندراني، على تقطيع الكبدة إلى قطع صغيرة، يطلق عليها "تقطيع عصافيري"، ثم تشوح على النار مع خلطة من التوابل، وتعد هذه الخلطة سرا من أسرار عربات ومحلات الكبدة.

ونقدم طريقة عمل الكبدة الاسكندراني بالخلطة السرية، التي تطهى بها في على عربيات الكبدة، ومحلات الكبدة، وبخطوات بسيطة، ويمكنك تحضيرها في دقائق معدودة في البيت، وسينبهر أفراد أسرتك من طعمها.



مكونات عمل الكبدة الاسكندراني

نصف كيلو من الكبدة الاسكندراني "مقطعة عصافيري"

ربع كيلو من الفلفل الأخضر على أن يكون مقطع لقطع صغيرة

3 ملاعق كبيرة من الثوم المهروس

ملعقة كبيرة من الكسبرة الناشفة

ملعقة كبيرة من الخل

ملح – كمون

قليل من الزيت

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني

تحضر الخلطة السرية لعمل الكبدة الاسكندراني، والتي تتميز بها محلات الكبدة وعربيات الكبدة، وهي عن طريق مزج كمية الخل مع الكسبرة والثوم.

تسخن صينية الطهي على النار، ثم يضاف إليها مقدار الزيت، وعندما يسخن الزيت جيدا تضاف خلطة الخل مع الثوم والكسبرة، مع التقليب السريع.

ثم نضيف بعد ذلك الكبدة الاسكندراني، مع التقليب المستمر، على أن نتكون النار عالية، مع التشويح المستمر للكبدة الاسكندراني.

نستمر في التقليب، حتى يتغير لون الكبدة، ثم نبدأ بعد ذلك في إضافة الفلفل الرومي المقطع، مع الاستمرار في التقليب.

نضيف الملح قرب نضج الكبدة الاسكندراني، ثم نضيف بعد ذلك الكمون عند اقتراب نضج الكبدة، حتى لا يتسبب في مرارتها.

هذه الطريقة تجعل طعم الكبدة الاسكندراني زي المحلات، إلى جانب أنها لا تستغرق إلا دقائق معدودة، لتكون جاهزة، وستبهري بها عائلتك، ولن يحتاجوا لشراءها من عربات الكبدة أو محلات الكبدة الشهيرة مرة اخرى.

يمكنك تقديم الكبدة الاسكندراني في شكل سندوتشات في العيش الفينو، مع المخلل، كما تقدم على العربيات وفي محلات الكبدة الشهيرة.

كما يمكنك تقديم الكبدة الاسكندراني مع مكرونة بالصلصة، حسب الرغبة.

طريقة عمل شرائح الكبدة بالردة

كبدة بالردة

المكونات:

كيلو كبدة مقطعة شرائح رفيعة (بانيه)

2 كوب ردة خبز

1 كوب دقيق أبيض

1 ملعقة كبيرة كمون

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة ملح

1/2 كوب عصير ليمون

ملعقة كبيرة خل

6 فصوص ثوم مفروم

زيت للقلي

طريقة التحضير:

تنظيف الكبدة:

انقعي الكبدة في الحليب لمدة 30 دقيقة لإزالة أي طعم غريب.

صفّي الكبدة من الحليب والخل وقطعيها إلى شرائح رقيقة.

تتبيل الكبدة:

في وعاء كبير، امزجي الكمون والفلفل الأسود والملح.

أضيفي عصير الليمون والخل والثوم المفروم إلى الكبدة وقلبيها جيدًا حتى تتغلف تمامًا.

غطي الوعاء واتركيه في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.

قلي الكبدة:

اخلطي الردة بالدقيق جيدا.

سخني الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة.

غطّي كل شريحة كبدة بالردة، واضغطي عليها برفق للتأكد من التصاقها.

اقلي الكبدة في الزيت الساخن حتى تصبح ذهبية اللون من كلا الجانبين، حوالي 3-4 دقائق لكل جانب.

التقديم:

صفّي الكبدة من الزيت الزائد على ورق مطبخ.

قدمي الكبدة ساخنة مع الخبز والسلطة أو الأرز.

نصائح هامة تساعدك على نجاح الوصفة:



تأكدي من تنظيف الكبدة جيدًا قبل استخدامها.

لا تبالغي في تتبيل الكبدة، لأن ذلك قد يجعلها جافة.

تأكدي من تسخين الزيت جيدًا قبل قلي الكبدة.

لا تقلي الكبدة على نار عالية، لأن ذلك قد يجعلها تحترق من الخارج قبل أن تنضج من الداخل.

يمكنك إضافة بعض البهارات الأخرى إلى التتبيلة، مثل الكزبرة أو الكركم أو البابريكا.

يمكنك تقديم الكبدة مع صلصة الطحينة أو صلصة الثوم.