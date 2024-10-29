الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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وكيل تعليم الفيوم يلتقي مديري عموم المديرية

لقاء وكيل وزارة التربية
لقاء وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم مدير العموم، فيتو

عقد الدكتور خالد خلف قبيصي الوكيل الجديد  لوزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، اجتماعا مع مديري عموم المديرية بحضور ريحاب عريق وكيل المديرية، بهدف عرض عدد من المهام والتعليمات لمديري عموم المديرية، ورسم خطة العمل خلال الفترة القادمة.

محتوى الاجتماع مع مديري الديوان العام

واستعرض وكيل الوزارة رؤيته للعمل داخل ديوان عام المديرية والإدارات التعليمية والمدارس التابعة له في عدة نقاط هي

1- الانضباط فى مواعيد الحضور والانصراف، لجميع العاملين بديوان المديرية وجميع الأقسام التابعة للمديرية.

2- المتابعة اليومية والمستمرة من قبل مديري عموم المديرية لجميع الأقسام والتوجيهات التابعة لهم، لتحقيق انضباط وانتظام العمل.

3- الالتزام بالموقع الرسمي للمديرية للنشر والتوثيق الإعلامي لجميع الفعاليات والأنشطة والإنجازات للمديرية (توحيد منصة إعلامية واحدة للنشر  - الصفحة الإعلامية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم )، وتوقف اي صفحات أخرى تصدر عن الإدارات داخل الديوان العام.

4- الإعلان عن مسابقات للطلاب والمعلمين الموهوبين فى جميع المجالات على مستوى المحافظة.

5-تكليف إدارة الشئون التنفيذية والأنشطة بالمديرية والإدارات التعليمية، بإطلاق مبادرة معلومات أثرية في العملات الورقية.

6- تكليف مديري عموم المديرية، بعرض خطة شاملة للأقسام التابعة، على أن تحتوى الخطة على أبرز النقاط المضيئة التى تم إنجازها، وتشمل (النشاط، ومسئولية التنفيذ، والتوقيت الزمنى لتنفيذ النشاط، والأدلة والشواهد)

7- منظومة موحدة شاملة للمتابعة على مستوى المديرية والإدارات التعليمية، وإعداد تقرير موحد يحتوى على جميع مهام المتابعة الشاملة للمدارس.

اجتماعات منفردة

يذكر أن وكيل وزارة التربية الجديد، عقد سلسلة اجتماعات منفردة، مع مديري الإدارات ومديري العموم داخل ديوان مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، للتعرف علي أساليب العمل القائمة وإمكانية التطوير داخل كل إدارة وتوابعها في الإدارات التعليمية والمدارس.

 

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