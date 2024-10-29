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أخبار مصر

فتح باب التقدم للمعلمين الراغبين في الالتحاق للعمل بـ مدارس التكنولوجيا التطبيقية

مدارس التكنولوجيا
مدارس التكنولوجيا التطبيقية
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 أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن فتح باب التقدم للمعلمين الراغبين في الالتحاق بفريق العمل بـ مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وذلك على الموقع الرسمي للوزارة عبر هذا الرابط وحتي يوم 11 نوفمبر، ويمكن للراغبين معرفة التخصصات والمدارس على موقع وزارة التعليم على نفس رابط التقديم https://tawzef.emis.gov.eg/.

 

 وأكدت الوزارة، على أنه سيتم التواصل مع المتقدمين عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف بعد غلق باب التقدم مباشرة، لتحديد مواعيد المقابلات الشخصية، والتي يعد اجتيازها ضرورة أساسية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

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وزير التعليم يعلن إنشاء 4 مدارس للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

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التعليم تكشف آخر موعد للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية

العام الدراسي الجديد 2025

 وبدأت الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

 

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد 

وبدأ الفصل الدراسي الأول ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ وينتهي الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥. 

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وتبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

 

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