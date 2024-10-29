الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

بمشاركة 39 دولة في القاهرة، وزير التعليم العالي يتابع الاستعدادات النهائية لانطلاق المؤتمر الدولي لجراحة الجهاز الهضمي والأورام

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والدكتور محمد عبد الوهاب
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 استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد عبدالوهاب، رئيس المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لجراحة الجهاز الهضمي والكبد والأورام، وذلك لمتابعة الترتيبات النهائية لانطلاق المؤتمر في القاهرة الأسبوع المقبل. 

ومن المقرر عقد المؤتمر في الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر، ويعد هذا الحدث العالمي الأول من نوعه الذي يعقد خارج أوروبا وأمريكا واليابان، ليُثبت مصر مكانتها الرائدة في المجال الطبي على المستوى الدولي.

 

وأعرب الدكتور محمد عبدالوهاب عن تقديره لدعم الوزير الذي وافق على رعاية المؤتمر وتقديم جميع أشكال الدعم اللازم، مؤكدًا حرص الدكتور أيمن عاشور على حضور الافتتاح ومتابعته الدقيقة للاستعدادات منذ عام لضمان خروج المؤتمر بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر.

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 يشارك في المؤتمر ما يقارب 100 عالم وجراح من 39 دولة، من بينها الولايات المتحدة، اليابان، روسيا، فرنسا، الهند، الصين، إيطاليا، وكوريا، بإجمالي 284 محاضرة ستغطي أحدث المستجدات في جراحة الجهاز الهضمي وزراعة الكبد وعلاج الأورام.

وزير التعليم العالي والدكتور محمد عبد الوهاب 
وزير التعليم العالي والدكتور محمد عبد الوهاب 

دعم للسياحة المصرية

 وسيتم تنظيم جولات سياحية للمشاركين على هامش المؤتمر، لتعريفهم بأبرز المعالم التاريخية والأثرية في مصر، مما يضيف بُعدًا سياحيًا وثقافيًا يعزز من صورة مصر عالميًا.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد عبدالوهاب، أستاذ جراحة الجهاز الهضمي ورئيس فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة، يترأس حاليًا الجمعية العالمية لجراحة الجهاز الهضمي والكبد والأورام، كأول مصري وعربي وأفريقي يتولى هذا المنصب في تاريخ الجمعية. 

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 وكان عبدالوهاب قد ألقى كلمة خلال المؤتمر السابق للجمعية في إسطنبول، تحدث فيها عن الإنجازات المصرية في قطاع الصحة والبنية التحتية، مما قوبل بإشادة من المجتمع الدولي وموافقة بالإجماع على استضافة مصر للمؤتمر في عام 2024.

وزير التعليم العالي والدكتور محمد عبد الوهاب 
وزير التعليم العالي والدكتور محمد عبد الوهاب 

الجمعية العالمية لجراحة الجهاز الهضمي والكبد والأورام

 وتعد الجمعية من أقدم وأهم المؤسسات العالمية في مجال جراحة الجهاز الهضمي والكبد والأورام، وتضم أكثر من 4000 جراح ومتخصص من حوالي 70 دولة، وتسهم في نشر أحدث الأبحاث والممارسات العالمية في هذا التخصص، ما يعزز من مكانة مصر كوجهة عالمية للمؤتمرات العلمية والطبية.

 

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