تكلفت 5 ملايين جنيه، تضامن الفيوم تعلن توصيل مياه الشرب لـ900 منزل

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، عن تركيب وصلات مياه شرب نقية إلى 900 منزل للأسر غير القادرين بقرى ومراكز إطسا ويوسف الصديق وطامية وسنورس، بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين جنيه، وشارك في سداد التكاليف الجمعيات الأهلية الموقعة على بروتوكول التعاون مع شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي.

الهدف من توصيل مياه الشرب بالمجان الي الأسر الأولي بالرعاية

وقال جبريل عبدالوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، إن الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا، وتضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة، وتم اختيار الأسر المستفيدة وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.

تعاون بين التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية لتوصيل الخدمات للمستحقين

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، أن العمل على توصيل المياه لمنازل الأسر الأكثر احتياجا جاء تنفيذًًا لتوجهات الدولة، بدعم الأسر الأولى بالرعاية، حتى لا يتحمل المواطن المستفيد من أى خدمة أية تكاليف على الإطلاق، وتقدم الخدمات إلى المستفيدين بالمجان.

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