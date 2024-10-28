أخبار مصر اليوم، السيسي: مستمرون في الدفع باتجاه التهدئة ووقف الحرب على غزة ولبنان، تصاعد الأزمات الإقليمية يهدد استقرار الاقتصاد المصري، مصر تستقبل شحنة قمح روسي في نوفمبر المقبل

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

السيسي: مستمرون في الدفع باتجاه التهدئة ووقف الحرب على غزة ولبنان

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الهولندي "ديك شوف" تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وخاصة على المستوى الاقتصادي، وذلك في ضوء حرص الدولتين على دعم الشراكة الاقتصادية وفرص الاستثمار المتبادل، لاسيما في مجالات الزراعة، وإدارة المياه، والصناعة، بالإضافة إلى التعاون في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث أشاد الجانبان بمستوى العلاقات الثنائية على شتى الأصعدة، وأكدا عزمهما مواصلة جهود تطوير التعاون المشترك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تضمن كذلك التشاور والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات في الشرق الأوسط، حيث تم التوافق على خطورة التصعيد الذي تشهده المنطقة مؤخرًا.

وأوضح الرئيس في هذا الصدد استمرار جهود مصر للدفع في اتجاه التهدئة ووقف إطلاق النار بالأراضي الفلسطينية ولبنان، منوهًا إلى أهمية تكثيف مساعي المجتمع الدولي، وفي مقدمته القوى الأوروبية المؤثرة، للعمل على وقف التصعيد الجاري، والانخراط في مسار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، بهدف استعادة الاستقرار الإقليمي، وتحقيق الأمن المستدام لجميع شعوب المنطقة

التموين: مصر تستقبل شحنة قمح روسي في نوفمبر المقبل

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية استقبال مصر شحنة قمح روسي تقدر بـ 430 ألف طن في نوفمبر المقبل.

وكانت وزارة التموين قد تعاقدت على شحنة قمح روسي عن طريق هيئة السلع التموينية منتصف شهر سبتمبر الماضي.

وأوضح الوزير في تصريحات له على هامش المؤتمر الخاص بتوقيع عقود إنشاء 3 مناطق تجارية، أن الوزارة تعمل على تعزيز أرصدة البلاد من السلع المختلفة لمدة تزيد عن ستة أشهر، سواء من خلال المناقصات العالمية أو التعاقدات بالأمر المباشر.

وكانت هيئة السلع التموينية، قد تعاقدت على كمية 430 ألف طن قمح مستورد من روسيا بسعر 235 دولارا للطن.

وأشار الوزارة إلى إمكانية دمج الذرة مع القمح في إنتاج الخبز، بهدف تقليل الاعتماد على القمح المستورد وتخفيف التكلفة الإنتاجية، في خطوة تسعى لتحقيق توازن مستدام في تأمين احتياجات البلاد من الخبز.

مدبولي يحذر: تصاعد الأزمات الإقليمية يهدد الاستقرار الاقتصادي لمصر

استعرض الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية على مدار الأعوام الماضية، مستعرضًا في هذا الصدد توقعات الحكومة لمعدل التضخم خلال الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الظروف الجيوسياسية الإقليمية والدولية كان لها أثر كبير على مواردنا من العملة الصعبة، مشيرًا إلى تأثر إيرادات قناة السويس جراء الخطر الذي يتهدد حركة الملاحة في البحر الأحمر، فضلًا عن تراجع أعداد السياحة الوافدة إلى مصر جراء تلك التوترات الإقليمية.

وقال رئيس الوزراء إن تداعيات هذه الأزمات تمثلت في خسارة مصر ما يقرب من 7 مليارات دولار في أقل من عام بسبب انخفاض إيرادات قناة السويس، مؤكدًا أن ذلك لم يمنع الحكومة المصرية من تنفيذ خطة طموحة لإطلاق عملية تحديث شاملة، وكذا الالتزام بمستهدفات هذا الإصلاح الاقتصادي.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مانفريد فيبر، رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والسفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، لمناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب رئيس الوزراء عن تخوفه من أن تتصاعد الأحداث في المنطقة إلى ما هو أبعد من ذلك، وهو ما سيزيد من التداعيات الاقتصادية السلبية على الاقتصاد المصري.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء التطورات الإيجابية فيما يتعلق بتنفيذ 80% من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا مواصلة لجنة العفو الرئاسي الإفراج عن عدد من المسجونين.

مدبولي ووزير المالية يناقشان المراجعة الرابعة لقرض صندوق النقد

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ مع أحمد كجوك، وزير المالية، عددًا من ملفات العمل.

وفى مستهل اللقاء، قدم أحمد كجوك، تقريرًا حول نتائج مُشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، مُنوهًا في هذا الصدد، إلى أن الاجتماعات شهدت نشاطًا مُوسعًا، حيث شارك الوزير في اللقاءات الرسمية لمجموعة العشرين.

وأجرى الوزير عددًا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه ببعض الدول للتباحث حول تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية، فضلًا عن حضور الاجتماعات الوزارية لدول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا مع المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، وكذلك حضور الاجتماعات التي نظمها كبار بنوك الاستثمار الدولية، بمٌشاركة مئات المُستثمرين ومُمثلي كافة مؤسسات التصنيف والمهتمين بشئون الاستثمار.

وأضاف وزير المالية، أن الزيارة تضمنت أيضًا، إجراء عدد من المُقابلات للتباحث مع ممثلي عدد من أهم المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد والبنك الدوليين والمؤسسات الإفريقية، مما أتاح الفرصة لشرح آخر التطورات الاقتصادية بمصر، وجهود استمرار استقرار وتحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية وطرح الرؤية المصرية في مختلف القضايا المالية والاقتصادية، وشرح أهم التحديات الإقليمية والعالمية، وأهم الإصلاحات والتدابير المُتخذة في هذا الشأن، وكذا عرض النتائج المُالية الإيجابية والمُشجعة المُحققة خلال الفترة الماضية، وجهود رفع كفاءة إدارة الدين العام، واستهداف وضع المديونية الحكومية في مسار نزولي باستراتيجية متكاملة، فضلًا عن الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي أجرتها الحكومة المصرية.

وأوضح أحمد كجوك، أنه أعرب خلال الزيارة، عن تطلع مصر لمُشاورات إيجابية وبناءة خلال زيارة بعثة صندوق النقد المُستهدفة في إطار «المراجعة الرابعة» لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية المُوقف التنفيذي لمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مُؤكدًا استمرار العمل على المبادرة، بما يُسهم في تحقيق المستهدفات التي وضعتها الحكومة لهذه المبادرة المهمة، ومن بينها خفض الانبعاثات الكربونية المنبعثة من السيارات المتقادمة واستبدالها بسيارات ذات انبعاثات أقل، وخفض استهلاك الوقود، وتشجيع المواطنين على إحلال سياراتهم القديمة بسيارات جديدة، مما يساعد على تحسين المظهر الحضاري للمدن.

أول تعليق من "الزراعة"على ما أثير عن قطع الأشجار النادرة بحديقة الأورمان

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ما تداوله البعض عبر وسائل التواصل الإجتماعي، حول قطع الأشجار النادرة بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، لافتة إلى أن كل ما ينشر بهذا الشأن لا أساس له من الصحة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن جهات تطوير حديقتي الحيوان والأورمان، التي تولت مشروع التطوير منذ يوليو 2023، تلتزم بالحفاظ على التراث النباتي الفريد، وفق المتفق عليه بحماية هذه الأشجار العريقة والأماكن الأثرية بالحديقة، لضمان استمرار هذا التراث البيئي للأجيال القادمة، لافتة إلى أن ما يجرى حاليا هو عمليات التقليم والعناية بالأشجار، كي تبدو في أبهى صورها.

وناشدت الوزارة المواطنين ورواد التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، ضرورة تحري الدقة فيما ينشر، واستيفاء المعلومات من مصادرها الأصلية منعا لحدوث بلبلة.

هل انتهت أزمة نقص الأدوية في مصر؟ هيئة الدواء ترد (فيديو)

قال الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، إنه مع تحرير سعر الصرف أصبح لدينا سيولة دولارية ما أتاح للمصانع استيراد المواد الخام المطلوبة، وبدأنا بناء مخزون استراتيجي سواء من المواد الخام أو المستحضرات الطبية كاملة الصنع للوفاء بالأدوية الخاصة بكل الأمراض.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": معدل الإفراج عن الخامات الدوائية خلال الـ4 أشهر الماضية ضعف المعدلات الطبيعية من العام الماضي بفضل توفير السيولة الدولارية.

وتابع: معدلات إنتاج الأدوية في المصانع عادت إلي طبيعتها، الأمر الذي ساهم في مواجهة أزمة نقص بعض المستحضرات الدوائية.