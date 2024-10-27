أخبار مصر اليوم: الأرصاد تحذر من تقلبات جوية.. موعد الإعلان عن امتحانات وظائف عمال مسجد بالأوقاف.. السياحة تعلن أولى الخطوات التحضيرية لموسم الحج السياحي 2025

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:





التضامن تضيء مبناها بالعاصمة الإدارية باللون الوردي لدعم ومساندة مرضى سرطان الثدي (صور)

أضاءت وزارة التضامن الاجتماعي، مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية، باللون الوردي، وذلك فى إطار التوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، حيث إن شهر أكتوبر هو شهر التوعية عالميًا بسرطان الثدي.





ووجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي التحية لمؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي والجمعيات الأهلية العاملة في مجال السرطان في مصر، حيث يشهد المجتمع بجهودها المبذولة سواء للتوعية بسبل الاكتشاف المبكر أو بالكشف الفعلي على المرضى أو بتوفير العلاج والدعم النفسي.

أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة، الأرصاد تحذر من تقلبات جوية بدءا من هذا الموعد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم استقرار فى الأحوال الجوية اعتبارا من يوم الجمعة المقبلة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.





وتتمثل التقلبات الجوية فى انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية.

موعد الإعلان عن امتحانات وظائف عمال مسجد بوزارة الأوقاف

موعد المقبولين لوظائف عمال مسجد بوزارة الأوقاف، يتساءل المتقدمون لوظيفة عمال مسجد بوزارة الأوقاف عن موعد المقبولين مبدئيا ومواعيد عقد الامتحانات لهم.





ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المقبولين مبدئيا وموعد الامتحان للمتقدمين لشغل 1000 وظيفة عامل لاحقًا.

السياحة تعلن أولى الخطوات التحضيرية لموسم الحج السياحي 2025

أعلنت غرفة شركات السياحة عن بدء تنظيم الإجراءات التحضيرية لموسم الحج السياحي الجديد 1446 هـ / 2025 م.



وأكدت غرفة شركات السياحة، في خطابها المرسل الى شركات السياحة أنه بالإشارة إلى الآلية المستحدثة لحجز مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة (الأرض) والتي تستلزم سداد قيمة الرسوم المحددة لها بصورة مبكرة عبر المسار الإلكتروني لحجاج الخارج.

عبد الغفار: «100 يوم صحة» تقدم أكثر من 137 مليون خدمة مجانية

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 137 مليون و505 آلاف و444 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس السبت 26 أكتوبر، وفي إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، «بداية جديدة لبناء الإنسان».





وزير النقل يتابع استعدادات المترو لموسم الشتاء

تابع الفريق كامل الوزير وزير النقل استعدادات مترو الانفاق لموسم الشتاء وما يتبعها من بعض التعديلات على حركة التشغيل لمترو الانفاق بما يتناسب مع فصل الشتاء.



على صعيد آخر، ارتفعت أعداد ركاب مترو الأنفاق خلال 24 الماضية، حيث نقل المترو، أكثر من 3 مليون راكب 500 ألف راكب بكافة الخطوط وعلى متن قطاراته، بارتفاع عن معدل ركاب أمس، وسط مساع للمترو لرفع مستوى الخدمة وتقليل معدل التقاطر.

أول تعليق من نجل المناضلة السيناوية فرحانة بعد تكريم السيسي لها

أعرب عبد المنعم إبراهيم نجل الحاجة فرحانة المناضلة السيناوية، عن سعادته بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء محور في محافظة القاهرة، وأيضا حي سكني بشمال سيناء باسم والدته التي ساهمت في انتصارات حرب أكتوبر 1973.





موعد إيقاف التشغيل الصيفي لقطارات "القاهرة - مرسى مطروح"

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل تركيب قطارى 951 / 960 (القاهرة / بورسعيد والعكس) اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 1 / 11 / 2024، ليكون بالتركيب (8 عربات ثالثة تهوية ديناميكية ) وبنفس جداولهم الحالية.





الإجراءات المطلوبة لكفالة طفل داخل الأسرة البديلة

هناك العديد من التساؤلات من الراغبين في كفالة طفل يتيم، عن الخطوات والإجراءات، وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن خطوات كفالة طفل داخل الأسر البديلة.



وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن الهدف من كفالة طفل يكمن في إلحاق الأطفال بأسر طبيعية، يجرى اختيارها وفقا لشروط ومعايير تؤكد صلاحية الأسرة.

السيسي: بحثنا تطوير التعاون بين مصر والجزائر في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون خلال مؤتمر صحفي مشترك بقصر الاتحادية.





10 رسائل لرئيس الجزائر من قلب القاهرة

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التحية للرئيس السيسي والشعب المصري، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية.



