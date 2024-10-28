الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

أول تعليق من "الزراعة"على ما أثير عن قطع الأشجار النادرة بحديقة الأورمان

حديقة الأورمان
حديقة الأورمان

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ما تداوله البعض عبر وسائل التواصل الإجتماعي، حول قطع الأشجار النادرة بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، لافتة إلى أن كل ما ينشر بهذا الشأن لا أساس له من الصحة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن جهات تطوير حديقتي الحيوان والأورمان، التي تولت مشروع التطوير منذ يوليو 2023، تلتزم بالحفاظ على التراث النباتي الفريد، وفق المتفق عليه بحماية هذه الأشجار العريقة والأماكن الأثرية بالحديقة، لضمان استمرار هذا التراث البيئي للأجيال القادمة، لافتة إلى أن ما يجرى حاليا هو عمليات التقليم والعناية بالأشجار، كي تبدو في أبهى صورها.

وناشدت الوزارة المواطنين ورواد التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، ضرورة تحري الدقة فيما ينشر، واستيفاء المعلومات من مصادرها الأصلية منعا لحدوث بلبلة.

التواصل الاجتماعي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الاورمان

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