هل انتهت أزمة نقص الأدوية في مصر؟ هيئة الدواء ترد (فيديو)

نقص الأدوية، قال الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، إنه مع تحرير سعر الصرف أصبح لدينا سيولة دولارية ما أتاح للمصانع استيراد المواد الخام المطلوبة، وبدأنا بناء مخزون استراتيجي سواء من المواد الخام أو المستحضرات الطبية كاملة الصنع للوفاء بالأدوية الخاصة بكل الأمراض.

الإفراج عن الخامات الدوائية

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": معدل الإفراج عن الخامات الدوائية خلال الـ4 أشهر الماضية ضعف المعدلات الطبيعية من العام الماضي بفضل توفير السيولة الدولارية.

معدلات إنتاج الأدوية

وتابع: معدلات إنتاج الأدوية في المصانع عادت إلي طبيعتها، الأمر الذي ساهم في مواجهة أزمة نقص بعض المستحضرات الدوائية.

الرقابة على مصانع الأدوية

ولفت إلى أنه ضمن الإجراءات المتابعة والرقابة على المصانع وصول كل الكميات المنتجة للسوق وكل الصيدليات بالمحافظات.