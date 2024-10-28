التموين: مصر تستقبل شحنة قمح روسي في نوفمبر المقبل

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية استقبال مصر شحنة قمح روسي تقدر بـ 430 ألف طن في نوفمبر المقبل.

وكانت وزارة التموين قد تعاقدت على شحنة قمح روسي عن طريق هيئة السلع التموينية منتصف شهر سبتمبر الماضي.

وأوضح الوزير في تصريحات له على هامش المؤتمر الخاص بتوقيع عقود إنشاء 3 مناطق تجارية، أن الوزارة تعمل على تعزيز أرصدة البلاد من السلع المختلفة لمدة تزيد عن ستة أشهر، سواء من خلال المناقصات العالمية أو التعاقدات بالأمر المباشر.

وكانت هيئة السلع التموينية، قد تعاقدت على كمية 430 ألف طن قمح مستورد من روسيا بسعر 235 دولارا للطن.

وأشار الوزارة إلى إمكانية دمج الذرة مع القمح في إنتاج الخبز، بهدف تقليل الاعتماد على القمح المستورد وتخفيف التكلفة الإنتاجية، في خطوة تسعى لتحقيق توازن مستدام في تأمين احتياجات البلاد من الخبز.