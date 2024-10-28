أخبار الرياضة اليوم، محاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات غدا، تفاصيل المران الختامي للأهلي استعدادا لمواجهة العين الإماراتي، المثلوثي يضع شرطا لتجديد عقده مع الزمالك

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

يخضع نبيل عماد "دونجا" ومصطفى شلبي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وعبد الواحد السيد مدير الكرة، للمحاكمة غدا في الإمارات، بسبب الأزمة التي حدثت عقب مباراة بيراميدز في كأس السوبر المصري.

وعلمت فيتو أنه تم تحديد جلسة، غدا الثلاثاء، لمحاكمة الثلاثي عبد الواحد السيد ودونجا وشلبي في الإمارات.

فيما كشف مصدر بنادي الزمالك عن تواجد الثلاثي حسين لبيب رئيس النادي وحسام المندوه أمين الصندوق في الإمارات وعدم العودة إلى القاهرة مع بعثة الزمالك.

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الختامي مساء اليوم الاثنين، على استاد القاهرة، استعدادًا لمباراة العين الإماراتي التي تقام مساء غد في كأس إنتركونتيننتال.

وأدى الفريق تدريباته اليوم بحضور وسائل الإعلام خلال ربع الساعة الأولى من المران، وفقًا للوقت المسموح به في البطولة.

واشتمل مران الفريق على تدريبات بدنية خفيفة قبل تنفيذ الجوانب الخططية في تدريبات الكرة، وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء وضع شرطا لتجديد عقده.

وينتهي عقد حمزة المثلوثي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري وتسعى إدارة الأبيض لتجديد عقد اللاعب خلال الفترة المقبلة خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه اللاعب في الموسم الماضي.

أكد مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، أنه لا يعد بتحسن أداء الفريق بالفترة المقبلة، خاصة أن كل المواجهات مع بداية الموسم مباريات كئوس.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والعين: “الفريق يعاني من الإجهاد خاصة مع خوض اللاعبين الدوليين حوالي 70 مباراة فمن الطبيعي أن يبدأ اللاعبين الموسم بإجهاد وإرهاق”.

وقال: “مش معايا عصايا سحرية ومن خبرتي في مصر الجماهير لم تصبر على الفريق، وفي النهاية لدى إحساس بالفوز غدا أمام العين.. فنحن نعمل على التدريبات البدنية وخطة الفريق”.

تحدث سفيان رحيمي لاعب فريق العين الإماراتي عن المفاوضات السابقة من جانب النادي الأهلي للتعاقد معه، علي هامش المؤتمر الصحفي لمباراة الفريقين، المقرر أن تجمع بينهما غدا الثلاثاء علي ستاد القاهرة الدولي في كأس إنتركونتيننتال.

وقال رحيمي " لا أعلم شيئا عن هذه المفاوضات، لدي وكيل أعمال هو المسئول عن مثل هذه الأمور.

وأضاف كل تركيزي منصب علي مباراة الغد، كما أنني أركز فقط مع فريق العين.

كشف حساب بالون دور عبر منصة إكس، اليوم الإثنين، عن ترتيب اللاعبين من المركز 11 وحتى المركز 26، في حفل مجلة فرانس فوتبول للإعلان عن جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2024.

وحل ديكلان رايس نجم آرسنال ومنتخب إنجلترا في المركز 26 وكول بالمر نجم تشيلسي في المركز 25.

جاء ويليام ساليبا نجم آرسنال ومنتخب فرنسا في المركز 24 وروبن دياز نجم مانشستر سيتي ومنتخب البرتغال في المركز 23.

حقق فريق جالاتا سراي التركي فوزا مستحقا أمام ضيفه بشكتاش، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب رامس بارك، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري التركي.

شهد المران الختامي للأهلي، تدريبات جادة من محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق بعد العفو عنه وتواجده في قائمة الأحمر استعدادا لمواجهة العين الإماراتي مساء غد الثلاثاء، بإستاد القاهرة الدولي، في ربع نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال 2024.

رد منظمو حفل جائزة الكرة الذهبية 2024، على حالة الجدل بشأن اسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2024، بعد أنباء انسحاب ريال مدريد من الحفل اعتراضا على عدم فوز البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم الملكي بالجائزة.

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2007 على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في إطار المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الجمهورية للشباب.