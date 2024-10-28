الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

غدا، محاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات

ثلاثي الزمالك
ثلاثي الزمالك

يخضع نبيل عماد "دونجا" ومصطفى شلبي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وعبد الواحد السيد مدير الكرة، للمحاكمة غدا في الإمارات، بسبب الأزمة التي حدثت عقب مباراة بيراميدز في كأس السوبر المصري. 

وعلمت فيتو أنه تم تحديد جلسة، غدا الثلاثاء، لمحاكمة الثلاثي عبد الواحد السيد ودونجا وشلبي في الإمارات. 

فيما كشف مصدر بنادي الزمالك عن تواجد الثلاثي حسين لبيب رئيس النادي وحسام المندوه أمين الصندوق في الإمارات وعدم العودة إلى القاهرة مع بعثة الزمالك. 

حيث يستمر الثلاثي في الإمارات من أجل متابعة أزمة احتجاز عبد الواحد السيد مدير الكرة ونبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي ثنائي الأبيض.

ازمة ثلاثي الزمالك في الإمارات
ازمة ثلاثي الزمالك في الإمارات

بيان الزمالك بشأن أحداث مباراة بيراميدز

فيما أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بيانًا رسميًّا بشأن الأحداث التي شهدتها نهاية مباراة الأبيض أمام بيراميدز. 

وأكد البيان أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب يعبر عن تقديره التام لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والجهات القائمة على تنظيم بطولة كأس السوبر المصري.

ويُثمن مجلس الإدارة كل الجهود الكريمة المبذولة من كل الكوادر التي تعمل من أجل نجاح البطولة.

ويؤكد النادي أن سياسته تقوم على الالتزام غير المشروط بالقانون وقيم الروح الرياضية ورفض أي تجاوز أو خروج على القانون.

وتابع البيان أنه في هذا السياق تقرر تكليف الجهات المختصة بالنادي بفتح تحقيق موسع وعاجل حول الأحداث التي واكبت مباراة الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر المصري، لاتخاذ قرارات تتفق مع مبادئ النادي، ونؤكد ثقتنا الكاملة بعدالة ونزاهة وحيادية جهات التحقيق.

تفاصيل أزمة ثلاثي الزمالك

وشهدت مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات أزمة عنيفة.

بدأت الأزمة بعدما حاول الثنائي دونجا وعمر جابر المستبعدان من قائمة الزمالك للإصابة، النزول إلى أرض الملعب في الدقائق الأخيرة، إلا أن المسؤولين عن تنظيم المباراة حاولوا منعهم لتحدث اشتباكات يتدخل على إثرها مصطفى شلبي وعبد الواحد السيد أيضًا.

ورغم نجاح ثنائي الزمالك في النزول إلى أرض الملعب، إلا أنه بعد انتهاء ركلات الترجيح، تفأجأ الجميع بأن المسؤولين عن أمن المباراة الذين اشتبكوا معهم يتهمون لاعبي الزمالك بالاعتداء عليهم ورفضوا كل المحاولات الودية للصلح.

وبعد المباراة تدخل محمود شيكابالا قائد الزمالك، لحل الأزمة حيث اصطحب حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة، للاعتذار لمنظمي المباراة وحل الأمر وديًّا إلا أنهم رفضوا الاعتذار مبررين ذلك بتعرض أحد رجال الأمن للضرب من لاعبي الزمالك ورفضه الحلول الودية.

المثلوثي يضع شرطا لتجديد عقده مع الزمالك

الزمالك يفوز على الأهلي بركلات الترجيح في دوري الجمهورية 2007 (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الزمالك نادي الزمالك ثلاثي الزمالك في الامارات دونجا مصطفي شلبي

مواد متعلقة

المثلوثي يضع شرطا لتجديد عقده مع الزمالك

الزمالك يفوز على الأهلي بركلات الترجيح في دوري الجمهورية 2007 (صور)

أحمد سليمان وحسين السيد يدعمان زمالك 2007 أمام الأهلي بدوري الجمهورية

تشكيل زمالك 2007 أمام الأهلي في دوري الجمهورية

أخبار الرياضة اليوم: هل يرحل جوميز عن الزمالك لهذا السبب؟.. موقف كهربا من العودة لقائمة الأهلي أمام العين الإماراتي.. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا

محمد رمضان يعلن تخفيض غرامة كهربا نصف مليون جنيه

ناصر ماهر يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد خسارة السوبر المصري

بمشاركة عبد القادر، قطر تخسر من العربي برباعية

الأكثر قراءة

امرأة تثير الذعر في المنيب بأكلها قططا وكلابا أمام الأهالي وتحرك عاجل من الأمن والحي

احذر البوتاجاز وطريقة ترتيب الطعام، 4 نصائح للتوفير في استهلاك الكهرباء أثناء استخدام الديب فريزر

بداية الغيث قطرة، انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

هاني عادل: تعرفت على زوجتي بمسلسل السهام المارقة وهي ممثلة موهوبة

مسلسل تيتا زوزو الحلقة 28، أتباع الحاج إسماعيل يعتدون على أحمد ووظيفة سيف في خطر

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 29-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

من حقها تعاتب، شوبير يرد على زوجة علي معلول بعد انتقادها محمد رمضان (فيديو)

هل تضيع فرصة تناول تطعيم الإنفلونزا مع انتهاء شهر أكتوبر؟ المصل واللقاح تجيب

منوعات

المزيد

واشنطن بوست تخسر أكثر من 200 ألف اشتراك بسبب الانتخابات الأمريكية

مشهد مرعب، شخص يركض على سطح قطار في أمريكا (فيديو)

اكتشاف أنفاق تنتمي للحضارة الزابوتيكية القديمة في المكسيك

شركة تعتزم إرسال روبوتات تعمل بأدمغة الحشرات للمريخ

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

هتشتري الأرز بكام النهارده الإثنين في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

الفائزون بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 29-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 29-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 29-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads