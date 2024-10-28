غدا، محاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات

يخضع نبيل عماد "دونجا" ومصطفى شلبي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وعبد الواحد السيد مدير الكرة، للمحاكمة غدا في الإمارات، بسبب الأزمة التي حدثت عقب مباراة بيراميدز في كأس السوبر المصري.

وعلمت فيتو أنه تم تحديد جلسة، غدا الثلاثاء، لمحاكمة الثلاثي عبد الواحد السيد ودونجا وشلبي في الإمارات.

فيما كشف مصدر بنادي الزمالك عن تواجد الثلاثي حسين لبيب رئيس النادي وحسام المندوه أمين الصندوق في الإمارات وعدم العودة إلى القاهرة مع بعثة الزمالك.

حيث يستمر الثلاثي في الإمارات من أجل متابعة أزمة احتجاز عبد الواحد السيد مدير الكرة ونبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي ثنائي الأبيض.

ازمة ثلاثي الزمالك في الإمارات

بيان الزمالك بشأن أحداث مباراة بيراميدز

فيما أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بيانًا رسميًّا بشأن الأحداث التي شهدتها نهاية مباراة الأبيض أمام بيراميدز.

وأكد البيان أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب يعبر عن تقديره التام لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والجهات القائمة على تنظيم بطولة كأس السوبر المصري.

ويُثمن مجلس الإدارة كل الجهود الكريمة المبذولة من كل الكوادر التي تعمل من أجل نجاح البطولة.

ويؤكد النادي أن سياسته تقوم على الالتزام غير المشروط بالقانون وقيم الروح الرياضية ورفض أي تجاوز أو خروج على القانون.

وتابع البيان أنه في هذا السياق تقرر تكليف الجهات المختصة بالنادي بفتح تحقيق موسع وعاجل حول الأحداث التي واكبت مباراة الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر المصري، لاتخاذ قرارات تتفق مع مبادئ النادي، ونؤكد ثقتنا الكاملة بعدالة ونزاهة وحيادية جهات التحقيق.

تفاصيل أزمة ثلاثي الزمالك

وشهدت مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات أزمة عنيفة.

بدأت الأزمة بعدما حاول الثنائي دونجا وعمر جابر المستبعدان من قائمة الزمالك للإصابة، النزول إلى أرض الملعب في الدقائق الأخيرة، إلا أن المسؤولين عن تنظيم المباراة حاولوا منعهم لتحدث اشتباكات يتدخل على إثرها مصطفى شلبي وعبد الواحد السيد أيضًا.

ورغم نجاح ثنائي الزمالك في النزول إلى أرض الملعب، إلا أنه بعد انتهاء ركلات الترجيح، تفأجأ الجميع بأن المسؤولين عن أمن المباراة الذين اشتبكوا معهم يتهمون لاعبي الزمالك بالاعتداء عليهم ورفضوا كل المحاولات الودية للصلح.

وبعد المباراة تدخل محمود شيكابالا قائد الزمالك، لحل الأزمة حيث اصطحب حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة، للاعتذار لمنظمي المباراة وحل الأمر وديًّا إلا أنهم رفضوا الاعتذار مبررين ذلك بتعرض أحد رجال الأمن للضرب من لاعبي الزمالك ورفضه الحلول الودية.