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رياضة

المثلوثي يضع شرطا لتجديد عقده مع الزمالك

حمزة المثلوثي
حمزة المثلوثي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء وضع شرطا لتجديد عقده.

وينتهي عقد حمزة المثلوثي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري وتسعى إدارة الأبيض لتجديد عقد اللاعب خلال الفترة المقبلة خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه اللاعب في الموسم الماضي.

 

شرط من المثلوثي لـ تجديد عقده مع الزمالك

وقال المصدر إن المثلوثي اشترط زيادة في عقده.

وأضاف أن المثلوثي أخبر إدارة الزمالك أنه يريد زيادة عقده بما يتناسب مع ما يقدمه فنيا مع الفريق خلال الفترة الماضية خاصة أنه عنصر أساسي في تشكيل البرتغالي جوزيه جوميز.

وأشار إلى أن المثلوثي منفتح على تجديد عقده مع الزمالك لأطول فترة ممكنة ولكن شرطه الوحيد زيادة عقده.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

 

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

 ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي 

 ومن المنتظر أن تنقل الزمالك والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورت. 

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهروب من الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

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