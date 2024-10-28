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رياضة

كهربا يشارك في مران الأهلي الختامي استعدادا لمواجهة العين الإماراتي (فيديو)

محمود كهربا،فيتو
محمود كهربا،فيتو

شهد المران الختامي للأهلي، تدريبات جادة من محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق بعد العفو عنه وتواجده في قائمة الأحمر استعدادا لمواجهة العين الإماراتي مساء غد الثلاثاء، بإستاد القاهرة الدولي، في ربع نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال 2024.

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، انضمام محمود كهربا لقائمة الفريق نظرا لاحتياجه في مباراة الغد أمام العين.

ويستضيف النادي الأهلي نظيره العين الإماراتي، في قمة عربية بنكهة عالمية، مساء غد الثلاثاء، بإستاد القاهرة الدولي، في ربع نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال 2024.

وصعد الأهلي للمشاركة في تلك النسخة من كأس إنتركونتيننتال بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا، بينما يتواجد العين الإماراتي بعد أن فرض نفسه ملكا على النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا.

وجنبت القرعة النادي الأهلي من التواجد في الدور التمهيدي، فيما بلغ العين الإماراتي ربع نهائي البطولة بعد فوز كبير على أوكلاند سيتي 6-2 في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

القيمة السوقية للأهلي والعين الإماراتي 

وبحسب موقع ترانسفير ماركت المتخصص في أرقام وإحصائيات الفرق الرياضية، فإن العين الإماراتي هو الأعلى في القيمة السوقية الخاصة بلاعبيه والتي وصلت إلى 48.82 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الأهلي 30.88 مليون دولار.

ويتصدر جناح المنتخب المغربي سفيان رحيمي قائمة الأعلى قيمة في الفريقين وخاصة في العين الإماراتي ب8 ملايين دولار، يليه الأرجنتيني كاكو بـ 5 ملايين دولار ثم التوجولي لابا كودجو بـ4 ملايين دولار، فابيو كارلوسو بـ3.5 ملايين دولار، ثم الثنائي إيريك وجينو وكل منهما قيمته 3 ملايين دولار.

ويتصدر إمام عاشور والفلسطيني وسام أبو علي قائمة الأعلى قيمة سوقية بفريق الأهلي ب3 ملايين دولار لكل منهما، يليهما مروان عطية لاعب الوسط وكذلك المغربي يحيى عطية الله وكل منهما ب2.2 مليون دولار، ثم الثنائي المغربي رضا سليم وأشرف داري وكل منهما قيمته 2 مليون دولار.

 

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