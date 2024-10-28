بعد انسحاب ريال مدريد، منظمو"الكرة الذهبية"يكشفون حقيقة تسريب أسماء الفائزين

الكرة الذهبية، رد منظمو حفل جائزة الكرة الذهبية 2024، على حالة الجدل بشأن اسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2024، بعد أنباء انسحاب ريال مدريد من الحفل اعتراضا على عدم فوز البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم الملكي بالجائزة.

وقال منظمو حفل جوائز الكرة الذهبية التابع لمجلة “فرانس فوتبول” في بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء الفرنسية: “لا يوجد لاعب ولا نادٍ يعرف الفائز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام حتى الآن”.

وشهدت الساعات الماضية حالة من الجدل بشأن اسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2024، رغم وجود تسريبات تفيد بفوز البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني بالجائزة.

وكان من المتوقع أن يتوج البرازيلي فينيسيوس جونيور بالجائزة، رغم دخوله في منافسة قوية مع الإسباني رودري نجم مانشستر سيتي، وزميله في ريال مدريد جود بيلينجهام، إلا أن الساعات الأخيرة شهدت تطورات مثيرة تكشف عن وجود تغيير في الفائز بالجائزة.

وأكدت صحيفة ماركا أن فينيسيوس لن يحضر حفل الكرة الذهبية، وذلك في الوقت الذي من المفترض أنه المرشح الأكبر لها، فيما كشفت بعض المصادر الأخرى أن الفائز بالجائزة سيكون رودري لاعب مانشستر سيتي في مفاجأة من العيار الثقيل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد ألغى طائرته التي كان سيسافر بها إلى باريس بعد أن تم إبلاغهم بأن البرازيلي لن يحصل على الجائزة.

كما أكد فابريزو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الكرة العالمية والأوروبية، أن فينيسيوس جونيور لن يسافر إلى باريس لأن ريال مدريد يعرف أنه لن يفوز بجائزة الكرة الذهبية.

جائزة الكرة الذهبية لعام 2024

وينتظر عشاق الساحرة المستديرة حول العالم الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، خلال حفل البالون دور، الذي سيقام مساء اليوم الإثنين، في مسرح دو شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس.

وخلت القوائم المبدئية لمرشحي الكرة الذهبية المكونة من 30 لاعبًا، من اسم النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو لأول مرة منذ 21 عامًا.

ويعد ثلاثي ريال مدريد فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي وجود بيلينجهام، وثلاثي مانشستر سيتي، رودري وإيرلينج هالاند وفيل فودين، ونجم برشلونة لامين يامال من أبرز المرشحين لنيل الجائزة هذا العام.

ثلاث معايير في جائزة الكرة الذهبية 2024

ووفقا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) الذي يحظى بشرف تنظيم الجائزة لأول مرة في تاريخه بالاشتراك مع مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، يتم التصويت في جائزة الكرة الذهبية وفقًا لثلاثة معايير أساسية هي.

1- الأداء الفردي ومدى حسم الشخصية وتأثيرها.

2- الأداء الجماعي للفريق والإنجازات.

3- الرقي واللعب النظيف.

كيفية التصويت في جائزة الكرة الذهبية

ووفقا لموقع winwin يتم التصويت في جائزة الكرة الذهبية حصرًا من لجنة خبراء دولية مكونة من 100 صحفي، بواقع صحفي واحد من بلدان المنتخبات المئة الأوائل في التصنيف الشهري للفيفا، ويتم النظر إلى أحدث تصنيف شهري.

ينتقي الخبير أفضل 10 لاعبين بالترتيب من واحد إلى عشرة، من القائمة المبدئية التي نشرتها فرانس فوتبول وتضم 30 لاعبًا، على أن يحصل اللاعبون من واحد إلى عشرة على نقاط، 15 و12 و10 و8 و7 و5 و4 و3 و3 و1.

وتمنح الجائزة للاعب الذي جمع أكبر عدد من النقاط، وفي حالة تساوي لاعبين في نفس النقاط، يتم النظر إلى اللاعب الذي تم اختياره في المركز الأول أكثر من غيره، وفي حالة التساوي يتم النظر إلى اللاعب المختار في المركز الثاني أكثر من غيره وهكذا.

ما هي الفترة الزمنية في التصويت في جائزة الكرة الذهبية 2024؟

الفترة الزمنية التي يجرى عليها التصويت في جائزة الكرة الذهبية هذا العام، هي فترة الموسم الكامل أي من أغسطس 2023 إلى أغسطس 2024، وأي نتائج أو أرقام حدثت منذ بداية الموسم الحالي 2024-2025، يتم إهمالها.

يتم النظر إلى أداء اللاعبين في البطولات المحلية والقارية مع أنديتهم، وأيضًا المسابقات الدولية مع منتخبات بلدانهم، مثل كأس العالم وكأس أمم أوروبا وكوبا أمريكا وكأس أمم أفريقيا ومنافسات كرة القدم في الأولمبياد.