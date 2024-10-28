الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

السفير التركي فى مصر يكشف موقف بلاده من وجود جيش الاحتلال بمحور فيلادلفيا

السفير التركي فى
السفير التركي فى مصر، فيتو

قال السفير صالح موطلو شن سفير تركيا لدى مصر، إن أنقرة تدعم إنشاء دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وقطعنا العلاقات التجارية مع تل أبيب بسبب المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

 

شرط تركيا لإعادة العلاقات التجارية مع إسرائيل 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: أن تركيا تعترف بدولة إسرائيل، لكنها ترفض عودة العلاقات التجارية إلا بعد وقف إطلاق النار بشكل كامل ونهائي، والانسحاب من قطاع غزة بالكامل.
 

ولفت إلي أن تركيا تؤيد موقف مصر بشأن انسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من محور فيلادلفيا، مشيرًا إلى أنه لا يوجد سفير تركي بإسرائيل، ولكن هناك قائم بالأعمال فقط وذلك اعتراضا على ما يحدث ضد الشعب الفلسطيني.
 

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وتابع السفير التركي في مصر: لا نريد حرب بالمنطقة، ومن أولوياتنا وقف إطلاق النار ودخول المساعدات لقطاع غزة.

 

تركيا تدعم خالد العنانى المرشح المصري لرئاسة اليونسكو

كما كشف عن إعادة تركيا لمقتنيات أثرية مسروقة من مصر من بينهم مفتاح الكعبة، مؤكد دعم أنقرة لترشح الدكتور خالد العناني مرشح مصر لرئاسة اليونسكو.

 

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