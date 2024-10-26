أردوغان: إسرائيل تحاول إشعال حرب إقليمية بدعم من الغرب

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في كلمة له اليوم السبت: إن إسرائيل تحاول بدعم من الغرب إشعال حرب إقليمية، ومن الضروري ألا تتورط دول الشرق الأوسط في هذه اللعبة.

أردوغان يحذر من إشعال حرب إقليمية بالمنطقة

وأضاف أردوغان في حديثه بمدينة هطاي بجنوب تركيا : "أعرب عن تضامني مع جارتنا إيران والحكومة الإيرانية التي كانت هدفا للعدوان الإسرائيلي الليلة الماضية".

تركيا تتضامن مع إيران بعد الهجوم الإسرائيلي

وأكد أردوغان، أن الحكومة الصهيونية في إسرائيل، تحاول إشعال فتيل صراع إقليمي بدعم من القوى الغربية، موضحا أنهم بمثل هذا الفكر، لعنة الله ستكون في انتظارهم (إسرائيل). ولا ينبغي لدول المنطقة أن تقع في لعبة إسرائيل هذه.

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