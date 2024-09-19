الخميس 19 سبتمبر 2024
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سياسة

السفير التركي: القاهرة وأنقرة يتبنيان مواقف مشتركة من الأوضاع في ليبيا

لقاء السفير التركي
لقاء السفير التركي بنقابة الصحفيين، فيتو

أكد صالح ماطلو شن، السفير التركي لدى القاهرة،  أن تركيا ومصر تتشاركان وجهة النظر تجاه الوضع فى ليبيا، لافتا إلى أن الدولتين لديهما رؤية واضحة بشأن ضرورة عقد الانتخابات فى ليبيا وأن تكون لحكومة ليبية موحدة  السيطرة الكاملة على مقاليد الحكم في أنحاء البلاد.

موقف مصر وتركيا من الأوضاع في ليبيا 

وقال خلال الحوار  المفتوح الذي تنظمه لجنة الشئون العربية والخارجية، بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، مساء اليوم الخميس، إن تركيا تتشارك مع مصر أيضا  الحرص الشديد على وحدة واستقلالية الصومال، مضيفا "نتفق في ذلك ونتشارك في الرؤى مع الجانب المصري، وغايتنا الأساسية إنهاء الانقسام وتوحيد الموسسات في دولة الصومال، فالجميع يتفق على مطلب الأمن والاستقرار في المنطقة". 
 

موقف تركيا من اللاجئين السوريين 

وفيما يتعلق بالشأن السوري؛ قال السفير التركي:"نستضيف٣،٤ مليون سوري بشكل مؤقت، وندعم استقرار وسيادة سوريا على جميع أراضيها، ونتصدى لكل إرهاب يستهدف تقسيم البلاد"، بحسب قوله.

وأضاف "الخطر في شمال سوريا هو بمثابة خطر على تركيا والدول المجاورة، ونشارك مع مصر ضرورة الاستقرار والأمن في سوريا وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ونعرف أن مصر تتفق معنا في وجهة النظر هذه".

لقاء السفير التركي في نقابة الصحفيين 

تستضيف لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، برئاسة حسين الزناتي، مساء  اليوم الخميس، السفير التركي بالقاهرة "صالح موطلو شن" في حوار مفتوح يتحدث فيه عن "تطور العلاقات الثنائية المصرية - التركية والدور التركى فى المنطقة فى ضوء الصراعات الراهنة".

السفير التركي في ضيافة نقابة الصحفيين 

وقال الكاتب الصحفي حسين الزناتي وكيل النقابة رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بالنقابة، إن هذا اللقاء يأتي في مرحلة مهمة وصعبة تشهدها المنطقة وتغيرات سريعة تحتاج إلى مزيد من التضافر والتعاون بين شعوب المنطقة.

وأوضح الزناتى أن اللقاء بحضور الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ود. حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية والكاتب الصحفي محمد صلاح الزهار، والنائب طارق الخولي وكيل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب للمشاركة فى الحوار.  

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لقاء السفير التركي لدى القاهرة بنقابة الصحفيين السفير التركي في ضيافة نقابة الصحفيين السفير التركي في القاهرة

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