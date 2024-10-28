سفير تركيا بالقاهرة يكشف حجم التبادل التجاري مع مصر بعد 50 عاما

قال صالح موطلو شن سفير تركيا بالقاهرة: إن العلاقات بين مصر وتركيا تشهد طفرة كبيرة، والدولة المصرية شجعت المستثمرين الأتراك للقدوم إلى مصر".

تبادل الخبرات بين مصر وتركيا

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد":"سيتم تبادل الخبرات بين مصر وتركيا في كافة المجالات ووقعنا 17 إتفاقية في العديد من المجالات".

ولفت إلى أنه في مصر نجد أعلى نسبة طلاب يتعلمون اللغة التركية في العالم، لذلك سيتم توقيع اتفاقية على مستوى التعليم لإنشاء جامعة تركية بالقاهرة.

حجم الاستثمارات التركية في مصر

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات التركية في مصر بلغ 3 مليارات دولار، وهناك 100 ألف عامل مصري يعملون في الاستثمارات التركية بمصر.



زيادة عدد المصانع التركية في مصر

وتابع: رجال الأعمال الأتراك أصحاب المصانع في مصر يريدون زيادة عدد مصانعهم في مصر ويريدون الاستثمار في السياحة بشكل كبير.

حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا

وأكد أن تركيا نجحت في زيادة التبادل التجاري مع مصر ونستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع مصر إلى 9 مليارات دولار مع نهاية العام الجاري و50 مليار دولار خلال 50 عاما و100 مليار دولار خلال 100 عام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار .