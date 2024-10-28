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خارج الحدود

سفير تركيا بالقاهرة يكشف حجم التبادل التجاري مع مصر بعد 50 عاما

التبادل التجاري بين
التبادل التجاري بين مصر وتركيا، فيتو

قال صالح موطلو شن سفير تركيا بالقاهرة: إن العلاقات بين مصر وتركيا تشهد طفرة كبيرة، والدولة المصرية شجعت المستثمرين الأتراك للقدوم إلى مصر".

 

تبادل الخبرات بين مصر وتركيا

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد":"سيتم تبادل الخبرات بين مصر وتركيا في كافة المجالات ووقعنا 17 إتفاقية في العديد من المجالات".

ولفت إلى أنه في مصر نجد أعلى نسبة طلاب يتعلمون اللغة التركية في العالم، لذلك سيتم توقيع اتفاقية على مستوى التعليم لإنشاء جامعة تركية بالقاهرة.

حجم الاستثمارات التركية في مصر

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات التركية في مصر بلغ 3 مليارات دولار، وهناك 100 ألف عامل مصري يعملون في الاستثمارات التركية بمصر.


زيادة عدد المصانع التركية في مصر

وتابع: رجال الأعمال الأتراك أصحاب المصانع في مصر يريدون زيادة عدد مصانعهم في مصر ويريدون الاستثمار في السياحة بشكل كبير.

 

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حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا

وأكد أن تركيا نجحت في زيادة التبادل التجاري مع مصر ونستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع مصر إلى 9 مليارات دولار مع نهاية العام الجاري و50 مليار دولار خلال 50 عاما و100 مليار دولار خلال 100 عام. 
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