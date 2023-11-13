فوائد اللب السوري، يحمي من الزهايمر والشيخوخة ويحسن المزاج ويقوي المناعة

فوائد اللب السوري، اللب السوري من التسالي المصرية الشعبية الشهيرة التي يعشقها الكبار والصغار، وهو من أشهر أنواع اللب، ويعتبر سعره بسيطا مقارنة بأنواع اللب الأخرى.

وفوائد اللب السوري عديدة لاحتوائه على قيمة غذائية عالية، فهو بذور عباد الشمس، وهذه الزهرة تحتوى على العناصر المهمة والدهون الصحية، لذا يجب تناوله حفاظا على الصحة.

أهمية اللب السورى وقيمته الغذائية وشروط تناوله

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن اللب السورى، من أنواع اللب الشهيرة وهو يستخرج من زهرة عباد الشمس وله قيمة غذائية عالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة مثل السيلينيوم والماغنيسيوم والكالسيوم والدهون الصحية والألياف الغذائية وفيتامين، وبالتالى من الضرورى تناوله بشرط أن يكون بدون ملح حفاظا على الصحة.

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فوائد اللب السورى، فيتو

فوائد اللب السورى للصحة

وأضافت منى، أن من فوائد اللب السورى:

يحمي من ألزهايمر وأمراض الشيخوخة لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة.

يحمي من هشاشة العظام لاحتوائه على الكالسيوم.

يخفض نسبة الكوليسترول بالدم لاحتوائه على الأحماض الدهنية غير المشبعة التي تذيب الدهون.

ينظم عملية الهضم ويمنع الإصابة بالإمساك، لأنه يحتوى على الألياف التي تنظف القولون وتطرد السموم من الجسم.

يحتوى على السيروتونين وبالتالي يحسن المزاج ما يقلل فرص الإصابة الاكتئاب.

يعزز صحة القلب والمخ ويقلل فرص الإصابة بالجلطات لأنه يحتوى على دهون صحية تذيب الكوليسترول والدهون الضارة بالجسم.

يساعد على تقوية المناعة لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة والألياف التي يحتاجها الجسم.

يساعد الجسم في مقاومة الخلايا السرطانية لأنه يمنع تكونها، لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

يساعد على ضبط مستوى السكر والضغط بالدم، وذلك في حالة تناوله بدون ملح، حيث يحتوى على العناصر المهمة التي تنظم مستويات الضغط والسكر بالدم.

يحافظ على شباب البشرة وجمالها لاحتوائه على الزيوت الطبيعية التي تعزز من جمال البشرة.

يساعد على الشعور بالشبع وقليل السعرات الحرارية في حالة تناوله بدون ملح، وبالتالي يعتبر سناكس صحي خلال فترات الريجيم.

يقوي العظام والعضلات لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم.

يساعد في تقوية الأعصاب لأنه ينشط الأوعية الدموية والعضلات.

يساعد في الاسترخاء لاحتوائه على الماغنيسيوم.

يقلل الشعور بالقلق والتوتر والضغط النفسي.

يساعد على النوم بهدوء.